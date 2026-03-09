Le changement d’heure peut affecter votre santé cardiaque

Lorsque vient le moment du passage à l’heure d’été et d’avancer nos aiguilles d’une heure, nous sommes nombreux à maudire nos horloges, à les tenir pour responsables de notre somnolence. Mais il n’y a pas que le dynamisme qui en prend un coup lors d’un changement d’heure. Les perturbations du sommeil et du rythme circadien pèsent également sur la santé cardiaque.

« Quand nous dormons, le cœur peut se reposer et entrer dans un mode de restauration qui lui permet de récupérer, et le système cardiovasculaire tout entier peut se reposer et se réparer », rappelle Kelsie Full, épidémiologiste du comportement au Centre médical de l’Université Vanderbilt. « Donc si nous ne dormons pas correctement et que notre sommeil est perturbé, nous observons une altération ou une dérégulation de ce système cardiovasculaire. »

Le système cardiovasculaire, comme une grande partie du reste du corps, fonctionne selon le rythme circadien, l’horloge de vingt-quatre heures qui régule les processus biologiques. Lorsque l’on change d’heure, au printemps, nos heures de veille se désynchronisent de ce système régi par les signaux de la lumière naturelle.

Un décalage d’une heure peut sembler relativement faible, mais la recherche met en évidence des conséquences négatives bien réelles pour la santé cardiaque associées au passage à l’heure d’été et au dérèglement de notre rythme circadien qui en résulte. Voici comment les effets que le changement d’heure peut avoir sur la santé cardiaque dans les jours et les mois ensoleillés qui suivent.

COMMENT L’HEURE D’ÉTÉ AFFECTE LE RYTHME CIRCADIEN

Du 29 mars au 25 octobre 2026, en France et dans la plupart des pays d’Europe, on délaissera l’heure d’hiver pour passer à l’heure d’été et maximiser l’ensoleillement durant les périodes d’éveil pendant sept mois. Un tiers environ des pays du monde observent également ce changement, bien que le calendrier varie. Les États-Unis ont par exemple déjà changé d’heure, le 8 mars.

Les Français suivent ce schéma depuis mars 1976 (soit trois ans après le choc pétrolier de 1973), mais la recherche suggère que ce changement, en particulier le saut d’une heure au printemps, peut causer une multitude de problèmes de santé, dont des problèmes cardiaques.

Il est difficile de ne pas se focaliser sur les effets à court terme du manque de sommeil, surtout lorsque le réveil sonne le dernier lundi de mars. Si de petites études surgissent de temps à autre pour montrer une augmentation des admissions à l’hôpital pour crise cardiaque le lendemain du passage à l’heure d’été, une étude bien plus importante publiée en 2025 réfute cette idée. En examinant les dossiers de près de 170 000 patients, les chercheurs n’ont découvert aucune augmentation digne de ce nom des cas de crises cardiaques après le passage à l’heure d’été.

Ce sont plutôt les mois qui suivent ce changement qui constituent la principale source d’inquiétude. Selon Susan Redline, spécialiste de médecine du sommeil à la Faculté de médecine de l’Université Harvard, bien que nous nous ajustions aux sentiments initiaux de fatigue sur deux à cinq jours, l’heure d’été ne commence, ni ne s’arrête en un seul jour.

« Lorsque nous effectuons ce changement d’une heure, l’organisme est en décalage chronique et les processus physiologiques qui s’y produisent ne sont pas alignés avec les signaux environnementaux, qui incluent la lumière naturelle, explique Kelsie Full. Nous restons donc en quelque sorte dans cette phase de décalage chronique pendant huit mois [sept mois en France]. »

La perte d’une heure de sommeil peut sembler sans importance, mais un manque de sommeil général oblige le cœur à travailler plus dur, car cela fait augmenter la production d’hormones du stress, la tension artérielle et l’inflammation, ce qui accroît le risque de maladies cardiaques, de crise cardiaque et d’AVC. Une étude a associé le fait de dormir moins de six heures par nuit à une augmentation de 20 % du risque de crise cardiaque.

Une heure en moins ne suffit probablement pas à causer un infarctus, mais ces heures s’accumulent. « Si vous faites cela sur une période de temps, sans observer une bonne hygiène de sommeil, cela peut être corrélé à une augmentation du poids, de l’apnée obstructive du sommeil, de la tension artérielle, et peut contribuer à une augmentation des maladies cardiovasculaires », explique Jennifer A. Rymer, cardiologue et autrice principale de l’étude ayant porté sur 170 000 personnes. Une autre étude, publiée en février 2026, a mis en évidence une corrélation entre un raccourcissement de la durée du sommeil et fibrillation atriale, un battement irrégulier qui peut conduire à la formation de caillots sanguins chez les quinquagénaires.

La quantité de sommeil est importante (les médecins recommandent sept heures par nuit au minimum), mais la régularité du sommeil est la clé. Une étude menée par Susan Redline et une équipe de chercheurs sur le sommeil à la Faculté de médecine de l’Université Harvard a montré que les participants aux horaires de sommeil irréguliers présentaient un risque deux fois plus élevé de contracter une cardiopathie, indépendamment de la durée du sommeil et des facteurs de risques cardiovasculaires préexistants.

Dans les études portant sur des adultes de 35 ans et plus, « les individus dont l’heure de coucher varie d’une heure d’une nuit à l’autre de façon chronique ont 30 à 50 % de chances en plus de développer une maladie cardiaque et de développer divers problèmes métaboliques liés au diabète », explique-t-elle.

Cela se fait contre le rythme circadien, qui régule le déclenchement des processus dans l’ensemble de l’organisme, y compris dans le cœur. Les effets de la désynchronisation circadienne reflètent souvent ceux d’une mauvaise qualité, durée et régularité du sommeil. Autant de facteurs qui, conjugués, comme ils le sont fréquemment pendant l’heure d’été, peuvent aggraver les effets sur notre système cardiovasculaire.

La perturbation de ce cycle naturel de sommeil et d’éveil affecte la capacité à réguler la tension artérielle et est associée à une augmentation des maladies cardiaques, principale cause de décès aux États-Unis et deuxième cause de décès en France après les cancers. Nous savons qu’une perturbation à long terme du rythme circadien peut avoir des conséquences sérieuses : des études montrent que les travailleurs de nuit ont 17 % de chances en plus de contracter une maladie cardiovasculaire.

Ces effets peuvent ne pas sauter aux yeux, mais un sommeil régulier, de qualité et aligné sur le rythme circadien est crucial pour rester en bonne santé, et ce, qu’ils apparaissent au bout d’un jour ou des années plus tard.