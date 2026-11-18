Perdre des dents n'affecterait pas seulement notre capacité à manger confortablement. De nombreuses études ont établi une association entre la perte de dents, le déclin cognitif et la démence. Les scientifiques tentent désormais de comprendre ce qui pourrait expliquer ce lien.

Publiée en 2026, la méta-analyse de vingt-et-une études longitudinales portant sur près de trente-six millions de personnes a mis en évidence que la perte de dents était associée à un risque accru de démence ainsi qu’à une légère augmentation du risque de déclin cognitif, ces deux scénarios étant proportionnels au nombre de dents perdues.

Plusieurs explications ont été avancées : les maladies buccodentaires mais aussi la perte de la capacité à mâcher en elle-même pourraient également jouer un rôle.

Malgré tout, ces découvertes n’établissent pas une relation de cause à effet rigoureuse. « Cette relation pourrait fonctionner de plusieurs manières. L’emplacement des dents manquantes pourrait avoir son importance » explique Mill Etienne, vice-chancelier et professeur de neurologie et de médecine au New York Medical College.

« La perte des dents du fond, les plus impliquées dans la mastication, aurait plus d’importance que le nombre total de dents perdues » suggère Jordan Weiss, professeur adjoint au Département de médecine de précision de l’Institut du vieillissement optimal de la New York University School of Medicine. « On mesure moins souvent la capacité à mâcher que le nombre de dents, donc on ne sait pas exactement à quel point cela a de l'importance. »

Toutefois, la capacité à mâcher n’est qu’une des explications possibles de cette connexion. Plusieurs facteurs de risque combinés pourraient y contribuer, d’après Jordan Weiss. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le fait d’avoir fumé pendant plusieurs années et l’accès limité à des soins dentaires peuvent influencer la santé buccodentaire. Certains de ces facteurs affectent également la santé du cerveau. L’éducation, le revenu et l’accès à des soins de santé peuvent ensuite accentuer les conséquences de tous ces facteurs.

Des changements cognitifs précoces sont susceptibles d’aggraver la situation. Si l’on commence à subir des pertes de mémoire ou des difficultés cognitives, il peut être plus difficile de maintenir une bonne hygiène buccale ou de suivre un traitement dentaire, ajoute Jordan Weiss.

La mastication ne sert pas qu’à broyer la nourriture. Elle active également certaines voies sensorielles et stimule plusieurs zones cérébrales.

« La mastication influence le flux sanguin », explique Steven Chance, ancien professeur agrégé en neurosciences à l’Université d’Oxford, fondateur et conseiller scientifique en chef du Oxford Brain Diagnostics, succursale de la prestigieuse université. « Une mastication réduite fait baisser le flux sanguin, et comme l'activité cérébrale dépend d'un apport sanguin suffisant, celle-ci peut se retrouver réduite à son tour. »

Quelques analyses d’imagerie cérébrale démontrent des différences structurelles entre les cerveaux de personnes âgées auxquelles il manque des dents ou ayant une capacité de mastication réduite. Un compte rendu récemment publié dans the Journal of Oral Rehabilitation a dévoilé huit études d’IRM de patients âgés de 60 ans et plus. Cinq des huit analyses démontrent qu’une capacité de mastication réduite ou la perte de nombreuses dents sont associées à un hippocampe moins volumineux, la région du cerveau impliquée dans l’apprentissage et la mémoire. Les zones adjacentes sont également touchées. L’une des études indique que pour dix dents en moins, le volume de l’hippocampe diminue de 2,2 %.

Un autre compte rendu d’experts paru dans the Archives of Oral Biology explore les possibles explications biologiques de ce phénomène. Une mastication réduite, en particulier après la perte de dents du fond, pourrait affecter l’activité de l’hippocampe ainsi que sa neurogenèse, la formation de nouveaux neurones. En outre, la mastication peut potentiellement influencer le niveau de facteur neurotrophique dérivé du cerveau (ou BDNF), une protéine participant à la survie et à la croissance des neurones. Toutefois, la majorité de ces résultats provient d’études menées sur des animaux et des recherches complémentaires conduites sur des humains seront nécessaires.

D’autres laboratoires étudient si des changements d’habitudes en termes de mastication peuvent influencer les performances cognitives. En 2026, durant un essai clinique randomisé portant sur cinquante participants adultes, certains patients ont été encouragés à mâcher plus fréquemment lors des repas. Un mois plus tard, la mémoire de ceux-ci s’est révélée meilleure, comparée à celle des patients incités à garder leurs habitudes. Un changement de l’oxygénation du sang dans le cortex préfrontal, une région du cerveau contrôlant la mémoire et les fonctions exécutives, a également été observé.

Des soucis de mastication et d’hygiène dentaire peuvent également limiter le type de nourriture et de saveurs tolérables pour un individu, ce qui rend ensuite des activités sociales comme le partage d’un repas plus difficiles. D’après Steven Chance, ces changements peuvent s’influencer l’un l’autre, et une stimulation réduite peut affecter la façon dont le cerveau gère les informations.

D’autres chercheurs se posent la question inverse : restaurer les fonctions de mastication pourrait-il aider le cerveau ? Une étude de cohorte menée sur trois ans, publiée dans Frontiers in Oral Health, a suivi des patients âgés auxquels il manquait des dents. Ceux utilisant des prothèses dentaires voyaient leur risque de déclin fonctionnel général baisser de 9 %. Leur risque de déclin concernant les activités intellectuelles, telles que la lecture de journaux ou de livres et suivre son propre état de santé, s’est trouvé réduit de 13 %.

Remplacer les dents manquantes peut restaurer une partie de la capacité à mâcher. Néanmoins, un dentier ou un implant dentaire fonctionne différemment d’une dent naturelle. Niels Oestervemb, fondateur du Centre Winchester d’implantation dentaire et de sédation et membre d'une association professionnelle d’implantologie dentaire, explique qu’une dent naturelle possède un ligament parodontal, qu’il décrit comme « un tas de fibres élastiques qui maintiennent la dent en place. » Lorsque l’on mâche, ces fibres se tendent, permettant de mesurer la force de la morsure. Cette rétroaction sensorielle aide le cerveau à coordonner la mastication et à ajuster la force nécessaire pour broyer les aliments.

« Un implant ne possède pas ce ligament, mais lorsque l’on mâche dessus, il transfère la force à l’os. C’est pour cela que l’on perçoit quand même une rétroaction sensorielle », indique-t-il. « Une dent naturelle et un implant sont semblables en termes de puissance de morsure. Mais un dentier complet possède environ un cinquième de cette puissance. »

« On peut vraisemblablement penser que restaurer la fonction de mastication le plus tôt possible pourrait permettre de préserver la stimulation sensorielle et une bonne nutrition », estime Mill Etienne. « En revanche, nous n’avons pas de preuve que remplacer immédiatement une dent produirait un meilleur résultat cognitif sur le long terme que de la remplacer quelques années plus tard. Cela reste une importante hypothèse à vérifier. »