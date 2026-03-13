Prouesse médicale : atteints de cécité après un accident, ces patients ont recouvré la vue

Carole Cocozza, âgée de soixante-quinze ans a aussi participé à l'essai d'Ula Jurkunas. En 2013, Carole Cocozza a contracté le zona, qui a atteint son œil droit, laissant une cicatrice sur sa cornée. « Je pouvais voir la lumière » explique-t-elle « mais rien d'autre. C'était vraiment grave. C'était comme regarder à travers du papier ciré. »

Plusieurs jours après son opération, Carole Cocozza a déclaré qu'elle pouvait voir des ombres et des formes avec son œil endommagé. À présent, son œil va mieux d'environ 80 %. Elle peut lire un livre à condition de le tenir à environ 30 centimètres de son visage.

La procédure épate Phil Durst qui la compare à Star Trek. Pendant son opération, les médecins ont non seulement restauré ses cellules épithéliales mais, sa cornée étant trop abîmée pour que les nouvelles cellules souches puissent la réparer, il lui ont également greffé une nouvelle cornée prélevée sur un donneur décédé. « C'est fou » souffle-t-il. « Pensez à toutes les choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a cent ans et maintenant... bon sang ! »

Thomas Steinemann, professeur d'ophtalmologie à l'université Case Western Reserve (CWRU), pratique des opérations des yeux au Metro Health Medical Center à Cleveland dans l'Ohio, un centre de traumatologie de niveau 1. Au cours de ses trente-six ans de carrière depuis son internat, il a vu les pires types de blessures oculaires causées par des produits chimiques ou des explosions. « C'est horrible. C'est bouleversant ». Il souligne toutefois qu'il y a désormais de l'espoir pour ces patients, que des solutions seront trouvées pour remédier à leur cécité et à leur douleur.

« Nous n'en sommes qu'aux premières étapes des tests de la FDA, » dit-il à propos des essais de Ula Jurkunas, qui n'en sont qu'à la phase 2 sur 3, « mais jusqu'à présent, tout va bien. Aucun problème de sécurité n'a été signalé et après près de deux ans, on parle d'un taux de réussite, c'est-à-dire que les yeux restent guéris, de presque 90 %, ce qui est remarquable. »

Sophie Deng, co-directrice de la division dédiée à la cornée du Stein Eye Institute à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), affirme qu'il s'agit d'une étape importante. « C'est une période passionnante » insiste-t-elle. « Ils ont fait un travail remarquable pour répondre aux exigences réglementaires. »

D'AUTRES FORMES DE CÉCITÉ POURRAIENT-ELLES ÊTRE TRAITÉES ?

Ula Jurkunas affirme que les réparations de la cornée ne sont qu'un début. « Cette méthode peut être utilisée pour d'autres couches de l'œil » explique-t-elle, par exemple pour la rétine, une couche située au fond de l'œil qui convertit la lumière en signaux nerveux. La dégénérescence de la rétine liée à l'âge empêche plus de huit millions de personnes dans le monde de voir des choses qui se trouvent juste devant elles. Plus profondément dans l'œil se trouve le nerf optique, qui transmet les signaux nerveux de la rétine jusqu'au cerveau, qui les transforme en images. Le glaucome, une maladie qui endommage le nerf optique, rend aveugles ou presque aveugles près de quatre millions de personnes dans le monde. Des recherches, auxquelles Ula Jurkunas ne participe pas, montrent désormais que l'injection de certains types de cellules souches dans ces tissus malades peut inverser les dommages et restaurer la vue.

Ula Jurkunas travaille actuellement à l'obtention d'une licence pour cette technologie afin de pouvoir demander des fonds auprès de l'industrie pour financer les essais de la phase 3, qui nécessitent plus de patients à travers le pays et dont le coût est élevé. Si les résultats des tests continuent d'être sûrs et efficaces, la prochaine étape sera de soumettre une demande d'autorisation à la FDA.

Si le protocole était autorisé, les opérations d'Ula Jurkunas seraient limitées aux patients qui ont encore un œil sain à partir duquel des cellules pourront être prélevées. Cependant, de nombreux patients n'ont pas d'œil sain, ils sont aveugles des deux yeux. Pour résoudre ce problème, Ula Jurkunas travaille à cultiver des greffons à partir de cellules épithéliales limbiques de donneurs décédés. Mais cette solution présente un autre inconvénient : elle pourrait stocker les cellules des donneurs dans un congélateur afin de réaliser rapidement des greffons lorsqu'un patient ayant des lésions aux deux yeux la consulte, mais comme les cellules souches proviendraient d'une autre personne, le système immunitaire les rejeterait.

Historiquement, les patients qui reçoivent des greffes provenant d’un donneur non apparenté prennent des médicaments pour supprimer la réaction de leur système immunitaire afin de l'empêcher de rejeter les greffons. Néanmoins, le fait de supprimer la réaction du système immunitaire expose le patient à de nouveaux risques. Les progrès réalisés dans le domaine de l'édition génomique, qui sont faits parallèlement à la recherche sur les cellules souches, sont en train de changer ce vieux paradigme. Ula Jurkunas essaie également de trouver les marqueurs immunitaires des cellules épithéliales limbiques prélevées sur les donneurs décédés afin de tenter de supprimer les antigènes qui déclenchent le système immunitaire.

Les progrès réalisés dans d'autres domaines de la médecine suggèrent que cela est possible. Dans le traitement du diabète de type 1, une société pharmaceutique a démontré lors d'essais cliniques qu'il était possible de remplacer les cellules productrices d'insuline manquantes par des cellules souches. Une autre société pharmaceutique a modifié le génome des cellules productrices d'insuline d'un donneur décédé et a montré, chez un seul patient à ce jour, qu'elles ne déclenchaient pas de réaction immunitaire indésirable. Les chercheurs parlent aujourd'hui de combiner les deux technologies pour mettre au point un traitement.

Phil Durst avait l'habitude de se lever tôt pour lire pendant deux heures avant d'aller travailler. Il lisait tout : du Wall Street Journal aux fictions historiques en passant par des romans mettant en scène des vampires.

Malgré les interventions réalisées sur son œil endommagé, il ne peut plus se plonger dans un livre. Son œil gauche est encore trop atteint et le droit a toujours été son œil faible, il se fatigue donc rapidement. « Maintenant je lis avec un but précis, et non plus pour le plaisir » révèle-t-il. Il pense que s'il avait eu accès à la procédure d'Ula Jurkunas plus tôt, juste après son accident, son œil gauche aurait eu une meilleure vision. À mesure que la douleur s'est atténuée, il a retrouvé son autonomie.