Trouble dissociatif de l’identité : comment vivre à plusieurs dans un même corps ?

Les premières descriptions de dissociation apparaissent à la fin du 19ᵉ siècle. À la Salpêtrière, le neurologue Jean-Martin Charcot étudie des cas dits « d’hystérie » chez des patientes ayant subi des traumatismes physiques ou sexuels pendant l’enfance. Son élève, le médecin et psychologue Pierre Janet, formalise ensuite la théorie de la dissociation. Selon lui, face à un choc psychique, la conscience se fragmente pour se protéger.

Outre-Rhin, Freud partage d’abord cette approche selon laquelle les troubles psychiques trouvent leur origine dans des expériences réelles de violence ou d’abus vécus durant l’enfance, avant de l’abandonner au profit du complexe d’Œdipe. Au 20ᵉ siècle, l’intérêt pour les troubles dissociatifs décline. La psychiatrie les considère avec scepticisme et les patients cessent d’être pris au sérieux.

Le trouble refait surface dans les années 1970, dans un contexte de libération de la parole sur les violences sexuelles et de montée du mouvement féministe. Plusieurs cas cliniques marquants sont alors publiés, dont celui de Sybil en 1973. Il faudra attendre 1980 pour que le trouble soit officiellement reconnu dans le DSM-III, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, sous le nom de trouble de la personnalité multiple. Depuis 1994, on lui préfère l’appellation de trouble dissociatif de l’identité.

Aujourd’hui, on estime que 1 à 1,5 % de la population vivrait avec plusieurs alters, aussi bien des femmes que des hommes. Pourtant, le trouble demeure largement sous-diagnostiqué et controversé, malgré sa reconnaissance officielle. En France, selon une enquête menée par la psychiatre et chercheuse clinicienne Coraline Hingray, moins d’un psychiatre sur cinq se dit convaincu de son existence. Les autres affirment ne pas y croire, douter ou ne pas savoir.

UN TROUBLE MÉCONNU ET SOUS-DIAGNOSTIQUÉ

Elle s’appelle Émilie Gardner, elle a quarante-et-un ans et exerce le métier de thérapeute en Belgique. En 2023, après des années d’errance médicale, le verdict est enfin tombé : Émilie est atteinte d'un TDI. « J’ai toujours su [que j’étais différente] mais je l’ai toujours rejeté », reconnaît-elle. Longtemps, les trous de mémoire et l’amnésie ont entretenu la confusion, retardant la compréhension de son trouble. La jeune femme est également autrice et raconte aujourd’hui son parcours dans le livre Des fourmis dans ma tête, consacré à la prise de conscience et à l’acceptation du TDI.

Chez les personnes atteintes de ce trouble, le diagnostic arrive souvent très tard, voire jamais. « Le sous-diagnostic n’est pas majeur, il est massif », insiste Coraline Hingray, qui enseigne également la psychiatrie à Nancy. Au début de sa carrière, il y a une quinzaine d’années, la psychiatre a suivi des patientes souffrant de crises fonctionnelles dissociatives, souvent liées à des traumatismes anciens, notamment des violences sexuelles. Ce n’est que plus tard que la spécialiste a compris que certaines d’entre elles présentaient une dissociation plus profonde, relevant du TDI, qu’elle n’avait pas su reconnaître, faute de formation. « Je ne le voyais pas alors que j'avais ces patientes sous les yeux », confie-t-elle.

La psychiatre se souvient particulièrement de l’une d’entre elles. « Elle m’a évoqué avoir subi de l’inceste, elle et sa sœur jumelle, dans le même lit. Et elle m’a dit : "ce n’était pas si grave parce que je n’étais pas là". [Elle expliquait] avoir la capacité, [au moment des faits], d’être ailleurs, au bord d’une rivière, à sentir le soleil sur sa peau », raconte la professeure. En 2024, Coraline Hingray a fondé la Maison de la Résilience, à Nancy, un centre d'expertise dédié au diagnostic et à la prise en charge des violences sexuelles et des troubles dissociatifs.

En 2023, seuls 183 patients ont été diagnostiqués avec un TDI en France, un chiffre très faible au regard des estimations scientifiques. Plusieurs facteurs expliquent ce sous-diagnostic. « Il y a d’abord un problème de formation », souligne la Professeure Hingray, dont l’étude révèle que plus de 60 % des psychiatres estiment ne pas avoir été suffisamment formés aux troubles dissociatifs.