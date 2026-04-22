Santé : les symptômes invisibles de l’endométriose enfin reconnus

À mesure que les laboratoires approfondissent leurs recherches sur les multiples impacts de l'endométriose, les résultats soulèvent de nouvelles questions. Une étude publiée l'été dernier dans la revue Hypertension a cherché à comprendre pourquoi elle s'accompagne d'un risque accru de maladies cardiovasculaires. La pression sanguine augmente généralement lorsqu'une personne est exposée à des facteurs de stress physique tels que des températures extrêmement froides mais, dans cette étude, elle a baissé. La façon dont cette réaction altérée pourrait contribuer aux risques de maladies cardiaques reste un mystère.

DE NOUVELLES APPROCHES POUR DES DIAGNOSTICS PLUS RAPIDES ?

Selon les estimations actuelles, l'endométriose touche environ deux millions de femmes en France mais il est probable que de nombreuses autres ne soient pas diagnostiquées, notamment car il faut souvent attendre jusqu'à dix ans avant d'obtenir un diagnostic.

Selon Marina Sirota, identifier des pathologies qui semblent n'avoir aucun lien entre elles pourrait changer les choses en permettant de repérer plus tôt les femmes qui nécessiteraient des examens complémentaires. Si de futures études confirmaient les liens mis en évidence par ses recherches, un neurologue qui reçoit en consultation une femme souffrant de migraines qui est aussi atteinte de reflux gastro-œsophagiens et de douleurs pelviennes pourrait l'orienter vers des examens complémentaires pour détecter une endométriose.

Aujourd'hui, le diagnostic de l'endométriose passe généralement par des examens radiologiques. Mais selon Linda Giudice, coautrice de l'étude sur la base de données et endocrinologue spécialisée dans la reproduction depuis de nombreuses années à l'UCSF. « Souffrir pendant des années sans savoir pourquoi, se faire ignorer comme c'est le cas pour beaucoup de femmes, et s'entendre dire que les crampes menstruelles sévères sont normales ou sont dans la tête, c'est vraiment démotivant » indique-t-elle.

À l'horizon, une douzaine de sociétés de biotechnologies développent actuellement des outils permettant de dépister voire de diagnostiquer la maladie. Ces tests recherchent dans la salive, le sang ou les pertes menstruelles les marqueurs systémiques que l'on sait liés à l'endométriose. L'un d'entre eux, par exemple, recherche de minuscules gènes régulateurs associés au développement de l'endométriose. Un autre recherche des protéines sanguines associées à la maladie. Un test salivaire est déjà disponible dans plusieurs centres en France, dans le cadre d’un essai clinique.

Megan Wasson attend avec impatience le moment où ces tests, une fois leur efficacité démontrée, permettront de dépister les personnes qui subissent des symptômes qui passent aujourd'hui entre les mailles du filet. « Je pense que ce serait incroyable de mettre ces tests à la disposition des pédiatres et des médecins afin qu'ils aient accès à un outil supplémentaire leur permettant de soupçonner un problème » affirme Megan Wasson.

UNE AMÉLIORATION POTENTIELLE DE LA GAMME DE TRAITEMENTS

Identifier des symptômes et des pathologies inhabituelles pourrait également un jour permettre d'améliorer les traitements, pas seulement pour l'endométriose mais aussi pour d'autres maladies, explique Linda Giudice. Elle précise que l'endométriose est mieux traitée dans le cadre d'une approche multidisciplinaire, où les gynécologues collaborent avec des neurologues, par exemple, lorsque les patientes souffrent à la fois d'endométriose et de migraines.

Traiter l'inflammation systémique chez une patiente atteinte d'endométriose peut permettre une amélioration d'autres maladies d'origine inflammatoire. Comme cela a été le cas de Julie Nash, Megan Wasson a constaté que de nombreuses pathologies disparaissaient chez ses patientes une fois les lésions endométriales retirées. « Lorsque nous identifions la source de l'inflammation et que nous la traitons, le reste du corps est naturellement capable de se guérir lui-même » explique-t-elle.

Les traitements prescrits pour d'autres maladies peuvent également aider à soulager les symptômes de l'endométriose. Selon les travaux non publiés de Marina Sirota, les statines, un traitement contre l'excès de cholestérol, et la primaquine, un médicament antipaludique, ont permis de soulager les douleurs liées à l'endométriose chez les animaux de laboratoire.

Toute avancée dans la prise en charge de l'endométriose est cruciale car les traitements actuels sont largement insuffisants. La contraception hormonale est recommandée comme traitement de première intention contre la douleur mais elle est souvent négligée au profit d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'une hystérectomie chirurgicale. Cette dernière ne parvient souvent pas à soulager la douleur car des lésions peuvent se trouver en dehors de l'utérus.

Les femmes atteintes par des formes avancées de la maladie ont besoin de la même intervention chirurgicale gynécologique mini-invasive subie par Julie Nash, l'exerèse des lésions d'endométriose. Elle « élimine l'endométriose à la racine, en retirant les cellules de l'abdomen, du pelvis, de la cavité thoracique, où qu'elles se trouvent » explique Megan Wasson, même si des cellules microscopiques peuvent passer inaperçues et déclencher de futures crises. Cette intervention chirurgicale est généralement pratiquée par des chirurgiens gynécologiques spécialisés en chirurgie mini-invasive, tandis que les gynécologues ont tendance à brûler ou à retirer les tissus. Retirer les lésions grâce à une intervention chirurgicale a plus de chances de réduire les douleurs chroniques.