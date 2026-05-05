Allergies : les poumons ont une mémoire

Un enfant qui grandit dans une ferme, au milieu du fumier, de la paille et des bêtes, développera moins d'allergies qu'un enfant élevé en ville dans un appartement aseptisé : ce paradoxe surprenant est connu depuis les années 1980. En 1989, l'épidémiologiste britannique David Strachan en tira ce qu'on appela l'hypothèse hygiéniste. Moins on est entouré de microbes en bas âge, plus le système immunitaire pourra sur-réagir s'il est confronté à des cibles inoffensives, comme le pollen ou les acariens.

Trente-sept ans plus tard, l'idée a fait son chemin, est entrée dans le langage courant et a posé les bases de nombreuses recherches menées sur les allergies. Il manquait pourtant l'essentiel : un lien de causalité. Comment, biologiquement, l'exposition à des bactéries pouvait-elle laisser une trace protectrice durable contre une réaction allergique survenue des années plus tard ?

Une étude publiée en mars 2026 dans Nature Immunology par deux équipes de l’Institut Pasteur dirigées par Lucie Peduto, directrice de l’unité Stroma, inflammation et réparation tissulaire et Gérard Eberl, directeur de l’unité MicroEnvironnement et immunité apporte enfin une réponse : contre toute attente, ce ne sont pas les cellules du système immunitaire qui se souviennent des microbes, ce sont les poumons eux-mêmes.

UN ÉQUILIBRE ANCIEN ROMPU PAR LA MÉDECINE MODERNE

Pour comprendre la portée de cette conclusion, il faut revenir à la réaction que provoquent les microbes dans notre organisme. Les bactéries, les champignons et les virus qui colonisent notre intestin, notre peau ou nos voies respiratoires sollicitent en permanence notre système immunitaire. « Toutes ces bestioles induisent des réponses immunitaires différentes et il s'établit un équilibre en soi », résume Gérard Eberl.

Cet équilibre repose sur trois grandes catégories de réponses immunitaires : celles dirigées contre les attaques internes comme les virus ou les tumeurs (type 1), celles qui ciblent les bactéries et les champignons (type 3), et celles, dites de type 2, conçues pour s'attaquer à des organismes plus gros, les parasites. C'est cette troisième catégorie qui pose problème. « Les grands faits de la médecine, la vaccination, l'hygiène et les antibiotiques, ont permis que nous mourrions beaucoup moins de maladies infectieuses qu'avant », rappelle le chercheur. « Mais en même temps, on paye le prix d'un déséquilibre, et ce déséquilibre se manifeste comme les cas de maladies inflammatoires, d’auto-immunité, et d’allergies ». Privée de parasites à combattre, la réponse de type 2 se rabat sur d'autres cibles beaucoup plus inoffensives : pollen, acariens, et poussière.