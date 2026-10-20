La médecine bioélectronique ouvre une nouvelle voie contre les maladies chroniques
Et si certaines maladies chroniques pouvaient être traitées par l’électricité plutôt que par les médicaments ? Déjà autorisée contre certaines formes de polyarthrite rhumatoïde, cette approche ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Les chercheurs exploitent les signaux électriques naturels du corps pour mettre au point de nouvelles façons de traiter les maladies chroniques.
Il fallait près d’une heure à Jennie Moore, une ancienne institutrice de soixante ans vivant à Baldwin, dans l’État de New York, pour parvenir à sortir de son lit. Pendant des décennies, la polyarthrite rhumatoïde lui a causé des douleurs articulaires invalidantes, au point de l’empêcher de danser lors des mariages ou de jouer avec ses petits-enfants.
Au fil des années, Jennie a essayé de nombreux traitements, dont Humira et Orencia, sans obtenir de soulagement durable. Puis, plus tôt cette année, elle a adopté une approche radicalement différente : un dispositif récemment approuvé par la FDA qui traite l’inflammation grâce à une stimulation électrique plutôt qu’à un nouveau médicament.
Au cours d’une intervention chirurgicale de trente minutes, des médecins ont implanté dans son cou un stimulateur nerveux de la taille d’une grosse gélule. L’appareil agit sur une branche de son nerf vague gauche, une importante voie de communication entre le cerveau et les organes internes. Chaque matin, alors qu’elle dort encore, il délivre une brève impulsion électrique destinée à activer un circuit nerveux impliqué dans le contrôle de l’inflammation.
Quelques mois après le début du traitement, Jennie affirme ne plus avoir besoin de son déambulateur pour se déplacer dans son quartier. « J’ai moins mal. Je bouge davantage », raconte-t-elle. « Mon mari plaisante en disant que je marche désormais mieux que lui. »
Jennie fait partie des premiers patients à bénéficier d’une nouvelle génération de médecine bioélectronique, qui vise à traiter les maladies chroniques en stimulant des zones précises du système nerveux plutôt qu’en recourant uniquement à des médicaments diffusés dans tout l’organisme. La stimulation électrique est utilisée depuis des décennies pour traiter des troubles comme la maladie de Parkinson, l’épilepsie, certaines formes de dépression ou encore la rééducation après un AVC, mais beaucoup des premiers dispositifs nécessitaient des chirurgies lourdes ou plusieurs composants implantés.
Aujourd’hui, les chercheurs développent des appareils plus petits et moins invasifs afin de traiter un éventail plus large de maladies chroniques. Pour des personnes comme Jennie, ils pourraient constituer une alternative lorsque les traitements médicamenteux échouent ou provoquent des effets secondaires difficiles à supporter.
COMMENT LA MÉDECINE BIOÉLECTRONIQUE APAISE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
En 1985, une petite fille prénommée Janice est admise dans l’unité des grands brûlés du New York Hospital, où Kevin J. Tracey, aujourd’hui président-directeur général des Feinstein Institutes for Medical Research, effectue sa formation de neurochirurgien.
« Janice survivait à ses brûlures, mais une inflammation survenue apparemment sans raison l’a plongée dans un état de choc, et elle est morte dans mes bras », se souvient-il. Il décide alors d'entamer des recherches pour comprendre ce phénomène.
Plus d’une décennie plus tard, Kevin J. Tracey découvre ce qui sera appelé le réflexe inflammatoire, un circuit neuronal qui contribue à réguler la réponse inflammatoire de l’organisme. Les signaux transitant par le nerf vague et les nerfs spléniques amènent finalement certaines cellules T de la rate à libérer de l’acétylcholine, une molécule qui aide à réduire les signaux inflammatoires émis par d’autres cellules immunitaires.
« Nous comprenons mieux la façon dont les signaux du nerf vague contrôlent l’inflammation que le mode d’action de la plupart des médicaments anti-inflammatoires », affirme-t-il.
Pour la polyarthrite rhumatoïde, certains traitements sont associés à des avertissements de sécurité majeurs et ne fonctionnent pas chez environ 6 à 21 % des patients.
Une autre question s’est alors imposée : si les chercheurs pouvaient activer directement ce réflexe inflammatoire, pourraient-ils contrôler l’inflammation sans dépendre uniquement des médicaments ?
En 2007, Kevin J. Tracey a cofondé SetPoint Medical afin de transformer cette idée en traitement pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde résistante aux traitements. Leur dispositif envoie une impulsion électrique d’une minute pendant le sommeil pour réduire l’inflammation.
Les chercheurs ont testé cette approche dans un essai clinique randomisé majeur portant sur 242 personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère. Après douze semaines, 35,2 % des participants équipés d’un dispositif activé présentaient une amélioration clinique significative, contre 24,2 % dans le groupe témoin. Ces résultats ont contribué à l’autorisation du dispositif par la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments.
JUSQU'OÙ LA STIMULATION DU NERF VAGUE PEUT-ELLE ALLER ?
Le succès de cet essai clinique amène désormais les chercheurs à se demander si la même stratégie pourrait être appliquée à d’autres maladies.
SetPoint Medical poursuit actuellement des essais sur deux pathologies auto-immunes fréquentes : la maladie de Crohn et la sclérose en plaques. Plus tôt cette année, l’entreprise a commencé à recruter des participants pour une étude pilote portant sur soixante personnes atteintes de sclérose en plaques rémittente-récurrente.
D’autres applications potentielles restent beaucoup plus expérimentales. Plusieurs essais cliniques préliminaires explorent l’utilisation de stimulateurs du nerf vague contre la douleur chronique, la maladie de Parkinson ou encore le Covid long. Certains essais ont aussi recours à des dispositifs moins invasifs qui stimulent les ramifications du nerf vague à travers l’oreille.
QUAND LES MÉDICAMENTS NE SUFFISENT PLUS
Le nerf vague n’est qu’une des cibles étudiées par la médecine bioélectronique. Les chercheurs explorent également d’autres nerfs et voies sensorielles susceptibles d’offrir de nouvelles options thérapeutiques.
Ainsi, l’oncologue David Tuveson étudie les interactions entre les nerfs et le pancréas dans le cancer du pancréas. D’autres équipes travaillent sur des traitements destinés aux personnes souffrant d’hyperactivité vésicale.
La société FemPulse, par exemple, développe un dispositif vaginal qui stimule électriquement certains nerfs pelviens impliqués dans le contrôle de la vessie. Son essai clinique pivot, mené sur 151 participantes, devrait s’achever en 2027.
Parallèlement, Silvia V. Conde, professeure à la NOVA Medical School au Portugal, étudie le glomus carotidien, un petit organe sensoriel situé dans le cou qui transmet au cerveau des informations sur l’état métabolique du corps. « Si nous pouvons contrôler les informations que le glomus carotidien envoie au cerveau, nous pourrons peut-être traiter le développement de maladies métaboliques », explique-t-elle.
LES LIMITES DE LA MÉDECINE BIOÉLECTRONIQUE
Cette nouvelle génération de dispositifs est moins invasive que les précédentes, mais leur coût et leur accessibilité pourraient freiner leur adoption à grande échelle. Pour les patients présentant des formes résistantes aux traitements, comme Jennie, le compromis peut toutefois en valoir la peine.
Tous les patients ne répondent pas non plus à ce type de traitement, et les chercheurs ignorent encore pourquoi certains patients répondent davantage que d’autres à la stimulation nerveuse.
Des défis techniques subsistent également : améliorer les matériaux pour réduire les réactions inflammatoires autour des implants, cibler plus précisément les nerfs concernés ou encore optimiser les algorithmes qui contrôlent les signaux électriques délivrés.
Pour la plupart des maladies actuellement étudiées, plusieurs années d’essais cliniques seront encore nécessaires avant de déterminer l’efficacité et la sécurité de ces approches. Mais avec la première autorisation accordée par la FDA pour un dispositif mini-invasif contre la polyarthrite rhumatoïde, l’idée de traiter certaines maladies chroniques à l’aide de simples impulsions électriques n’a plus rien de théorique.
Chaque année, la famille de Jennie Moore se réunit au parc d’État de Mongaup Pond, près d’une cascade. Tandis que les autres descendent nager et jouer dans l’eau, Jennie et son mari restaient en haut à les regarder.
« Je ne pouvais pas descendre, et encore moins marcher sur les rochers dans l’eau », raconte-t-elle. Cette année, elle espère que ce sera différent. « J’ai hâte de voir si je pourrai enfin y arriver. »
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Simon Spichak est un journaliste scientifique et vulgarisateur basé à Toronto. Il couvre les questions de santé, de médecine et les recherches émergentes.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.