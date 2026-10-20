La médecine bioélectronique ouvre une nouvelle voie contre les maladies chroniques

Il fallait près d’une heure à Jennie Moore, une ancienne institutrice de soixante ans vivant à Baldwin, dans l’État de New York, pour parvenir à sortir de son lit. Pendant des décennies, la polyarthrite rhumatoïde lui a causé des douleurs articulaires invalidantes, au point de l’empêcher de danser lors des mariages ou de jouer avec ses petits-enfants.

Au fil des années, Jennie a essayé de nombreux traitements, dont Humira et Orencia, sans obtenir de soulagement durable. Puis, plus tôt cette année, elle a adopté une approche radicalement différente : un dispositif récemment approuvé par la FDA qui traite l’inflammation grâce à une stimulation électrique plutôt qu’à un nouveau médicament.

Au cours d’une intervention chirurgicale de trente minutes, des médecins ont implanté dans son cou un stimulateur nerveux de la taille d’une grosse gélule. L’appareil agit sur une branche de son nerf vague gauche, une importante voie de communication entre le cerveau et les organes internes. Chaque matin, alors qu’elle dort encore, il délivre une brève impulsion électrique destinée à activer un circuit nerveux impliqué dans le contrôle de l’inflammation.

Quelques mois après le début du traitement, Jennie affirme ne plus avoir besoin de son déambulateur pour se déplacer dans son quartier. « J’ai moins mal. Je bouge davantage », raconte-t-elle. « Mon mari plaisante en disant que je marche désormais mieux que lui. »

Jennie fait partie des premiers patients à bénéficier d’une nouvelle génération de médecine bioélectronique, qui vise à traiter les maladies chroniques en stimulant des zones précises du système nerveux plutôt qu’en recourant uniquement à des médicaments diffusés dans tout l’organisme. La stimulation électrique est utilisée depuis des décennies pour traiter des troubles comme la maladie de Parkinson, l’épilepsie, certaines formes de dépression ou encore la rééducation après un AVC, mais beaucoup des premiers dispositifs nécessitaient des chirurgies lourdes ou plusieurs composants implantés.

Aujourd’hui, les chercheurs développent des appareils plus petits et moins invasifs afin de traiter un éventail plus large de maladies chroniques. Pour des personnes comme Jennie, ils pourraient constituer une alternative lorsque les traitements médicamenteux échouent ou provoquent des effets secondaires difficiles à supporter.

COMMENT LA MÉDECINE BIOÉLECTRONIQUE APAISE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

En 1985, une petite fille prénommée Janice est admise dans l’unité des grands brûlés du New York Hospital, où Kevin J. Tracey, aujourd’hui président-directeur général des Feinstein Institutes for Medical Research, effectue sa formation de neurochirurgien.

« Janice survivait à ses brûlures, mais une inflammation survenue apparemment sans raison l’a plongée dans un état de choc, et elle est morte dans mes bras », se souvient-il. Il décide alors d'entamer des recherches pour comprendre ce phénomène.

Plus d’une décennie plus tard, Kevin J. Tracey découvre ce qui sera appelé le réflexe inflammatoire, un circuit neuronal qui contribue à réguler la réponse inflammatoire de l’organisme. Les signaux transitant par le nerf vague et les nerfs spléniques amènent finalement certaines cellules T de la rate à libérer de l’acétylcholine, une molécule qui aide à réduire les signaux inflammatoires émis par d’autres cellules immunitaires.

« Nous comprenons mieux la façon dont les signaux du nerf vague contrôlent l’inflammation que le mode d’action de la plupart des médicaments anti-inflammatoires », affirme-t-il.

Pour la polyarthrite rhumatoïde, certains traitements sont associés à des avertissements de sécurité majeurs et ne fonctionnent pas chez environ 6 à 21 % des patients.

Une autre question s’est alors imposée : si les chercheurs pouvaient activer directement ce réflexe inflammatoire, pourraient-ils contrôler l’inflammation sans dépendre uniquement des médicaments ?

En 2007, Kevin J. Tracey a cofondé SetPoint Medical afin de transformer cette idée en traitement pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde résistante aux traitements. Leur dispositif envoie une impulsion électrique d’une minute pendant le sommeil pour réduire l’inflammation.