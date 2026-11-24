Il n’existe aucune méthode pour diagnostiquer sans équivoque l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) chez un patient vivant. Cette maladie neurodégénérative, liée à des chocs répétés au niveau de la tête, ne peut être formellement identifiée qu’à l’examen du cerveau après la mort. Toutefois, deux études viennent de mettre le doigt sur un potentiel biomarqueur sanguin susceptible de rapprocher les chercheurs d’un diagnostic de l’ETC chez des patients vivants.

La nécessité d’un tel test est considérable. Selon les estimations d’une étude publiée au mois d’octobre, près de trois quarts des anciens joueurs de NFL morts entre 2008 et 2023 souffraient d’ETC.

« La corrélation entre traumatisme crânien et maladie neurodégénérative ultérieure est très forte », prévient Lawren Vandevrede, auteur de l’une des deux études et neurologue du Centre de la mémoire et du vieillissement de l’Université de Californie à San Francisco. « Les individus ayant subi des traumatismes présentent également un risque plus élevé d’apparition d’une maladie d’Alzheimer et de Parkinson et de toutes les autres maladies liées à l’agrégation de protéines. »

De même que la maladie d’Alzheimer, l’ETC est associée à des accumulations anormales d’une protéine appelée tau, qui contribue normalement au maintien des neurones. Lorsque les protéines tau s’enchevêtrent, elles peuvent endommager ces neurones et favoriser l’apparition de troubles cognitifs.

Bien qu’elle ne soit pas considérée comme un biomarqueur de référence pour la maladie d’Alzheimer, une étude de 2025 a montré que l’eMTBR, une protéine tau présente dans le sang, entretenait un lien avec les enchevêtrements de protéines tau associés à la maladie d’Alzheimerà Alzheimer dans le cerveau. Les chercheurs ignoraient toutefois si cette protéine entretenait également un lien avec l’ETC.

Dans une étude publiée le 13 novembre ayant porté sur 229 participants, des chercheurs ont comparé des échantillons sanguins prélevés du vivant de ces derniers à des examens cérébraux réalisés post mortem. Ils ont constaté des taux élevés d’eMTBR chez les personnes atteintes d’ETC à un stade avancé, mais seuls onze participants disposaient à la fois d’un diagnostic confirmé par autopsie et d’échantillons sanguins pouvant être analysés. Une étude publiée le 19 novembre par une autre équipe de recherche fait état de résultats similaires, cette fois-ci chez vingt-et-un anciens joueurs de football américain.

La protéine était présente dans ses concentrations les plus élevées chez les participants qui avaient également subi des changements cérébraux liés à la maladie d’Alzheimer. Mais même chez ceux qui n’avaient pas la maladie d’Alzheimer, les taux d’eMTBR étaient neuf fois plus élevés chez les individus à un stade avancé de l’ETC que chez ceux ne souffrant pas d’ETC. Cependant, cette comparaison portait uniquement sur onze participants atteints d’ETC à un stade avancé et sur trois individus sains.

Il faudra davantage de recherches avant de pouvoir officiellement considérer la protéine eMTBR comme un biomarqueur de l’ETC. Tout d’abord, dans ces études, l’eMTBR a été détectée dans des cas d’ETC avancées, et non dans ses phases initiales. En outre, il faudra combiner l’eMTBR à d’autres biomarqueurs neurodégénératifs afin de distinguer plus précisément l’ETC de la maladie d’Alzheimer. Malgré tout, ces résultats constituent une première étape vers l’identification de changements cérébraux liés à l’ETC tant qu’un patient est encore en vie, chose que les chercheurs peinent à faire depuis longtemps.

Lawren Vandevrede estime qu’un biomarqueur pourrait être reconnu cliniquement d’ici quelques années, mais les chercheurs mettent en garde, il convient de ne pas tirer des conclusions hâtives. Avant d’en arriver là, les chercheurs devront le tester sur des groupes plus importants et plus diversifiés afin de déterminer le degré de précision avec lequel il permet d’identifier l’ETC et de la distinguer d’autres maladies neurodégénératives.

Bien qu’il demeure impossible de diagnostiquer avec certitude cette maladie du vivant d’un individu, une étude publiée en 2024 conclut qu’un ancien joueur de NFL sur trois environ parmi les sondés pensait en être atteint.

« Nous avons constaté que les joueurs qui se pensent atteints d’ETC sont plus susceptibles d’envisager de se nuire ou de se suicider », révèle Rachel Grashow, directrice des initiatives de recherche et co-chercheuse principale de l’Étude de santé sur les joueurs de football américain, un programme de recherche de l’Université Harvard.

Cela rend particulièrement important le fait de comprendre ce qu’un éventuel test sanguin peut et ne peut pas révéler aux patients.

« L’identification d’un biomarqueur comme celui-ci est particulièrement enthousiasmante et potentiellement très, très utile », ajoute Marc Weisskopf, épidémiologiste à l’Université Harvard et collègue de Rachel Grashow. « C’est simplement que nous souhaitons que les recherches viennent avant les conclusions […] J’espère simplement que nous pourrons faire des études là-dessus avant que les gens ne tirent des conclusions hâtives du type : “J’ai l’ETC dans le sang et donc je suis atteint de démence.” »

Mais alors que les chercheurs poursuivent leurs travaux pour parvenir à diagnostiquer l’ETC chez des patients vivants, les entreprises pharmaceutiques pourraient se lancer dans la mise au point de traitements anti-tau qui pourraient être utiles contre plusieurs maladies neurodégénératives, comme l’explique Kanta Horie, neuroscientifique à l’Université Washington de Saint-Louis et chercheuse pour l’une des études présentées.

Mais en ce qui concerne les patients, l’espoir est plus immédiat : ils vont pouvoir comprendre la cause de leurs symptômes.

« Si vous avez des troubles de la pensée, de la mémoire ou du comportement, je pense que notre mission en tant que neurochirurgiens est d’expliquer pourquoi, affirme Lawren Vandevrede. Et c’est un nouvel outil dans notre panoplie susceptible d’accroître cette certitude. »