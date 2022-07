Découverte d'un nouveau dinosaure aux faux airs de T. rex

On pensait autrefois que T. rex et d’autres dinosaures carnivores à petits bras n’avaient pas besoin de leurs avant-bras, ce qui expliquait le rétrécissement de ces membres au fil du temps. Mais selon les auteurs de l’étude, la découverte suggère que les choses sont un peu plus complexes.

Peter Makovicky, coauteur de l’étude, paléontologue à l’université du Minnesota et explorateur National Geographic, estime que les deux espèces ont connu un changement similaire dans leur évolution en raison à leur mode de chasse. « Alors que leurs bras devenaient plus petits, leur tête devenait plus grande », explique le spécialiste. « Il y a eu un transfert des fonctions, notamment liées à la capture des proies, des membres antérieurs vers le crâne. »

Selon lui, lorsque ces dinosaures ont commencé à utiliser davantage leur tête et moins leurs bras, ces derniers ont rétréci. Toutefois, il souligne également que les bras de ces dinosaures sont restés musclés, ce qui indique qu’ils ont continué à remplir une certaine fonction.

Les petits bras ne sont pas la seule caractéristique étonnante de M. gigas. Ses pieds étaient également munis de griffes en forme de faucille, semblables à celles dont été dotés les Velociraptor. Les chercheurs ont également découvert que le crâne de M. gigas était orné de crêtes, de bosses et de sillons, que le dinosaure aurait utilisé pour attirer les partenaires potentiels.

Nous ne connaîtrons peut-être jamais les fonctions réelles de ces caractéristiques anatomiques. Les fossiles ne révèlent qu’une partie du comportement des dinosaures, les paléontologues élaborant des théories en comparant l’anatomie de ces créatures anciennes à celle des animaux vivants. Faute de mieux, les experts ne peuvent que spéculer sur l’apparence de M. gigas.

Bien que de nombreux mystères subsistent, des découvertes telles que celle de M. gigas contribuent à une compréhension plus complète du monde préhistorique.

« Le fossile de M. gigas montre des régions du squelette jamais vues auparavant, comme les bras et les jambes, qui nous ont aidés à comprendre certaines tendances évolutives, ainsi que l’anatomie des carcharodontosauridés », a ajouté Canale dans son communiqué de presse.

En scannant la boîte crânienne du dinosaure et en examinant son bras de plus près, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur la façon dont le corps de cette espèce se compare à celui d’autres carcharodontosauridés. De plus, même si chacun des os de M. gigas sera examiné de près, les scientifiques prennent aussi le temps d’apprécier toute la merveille de ce géant préhistorique.

« Je fais ça depuis près de trente ans. J’ai mis au jour beaucoup de choses différentes à travers le monde, mais celle-ci se démarque nettement », confie Makovicky. « Au-delà de sa valeur scientifique, ce dinosaure est aussi très cool, avec sa tête de gargouille et son énorme taille. »