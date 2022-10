Découvrez les plus belles photos du monde microscopique de l'année 2022

Au cours de l'histoire, nous avons eu beaucoup de mal à comprendre la réalité qui existe au-delà de notre perception naturelle. Que ce soit le monde sensoriel vibrant des animaux non humains, l'immensité de l'univers observable ou les mécanismes du royaume microscopique, il existe une infinité de merveilles que l'Homme n'est pas en mesure de voir à l'œil nu.

Par chance, nous sommes passés maîtres dans l'art d'agrandir et de capturer l'infiniment petit. Chaque année, le concours de photomicrographie Nikon Small World fait la part belle aux images qui nous offrent une fenêtre sur ces mondes miniatures. Pour la 48e édition du concours, quatre juges ont parcouru près de 1 300 propositions pour ne retenir que les meilleures.

Annoncé le 11 octobre dernier, le vainqueur est une image de la main d'un embryon de gecko géant de Madagascar soumise par Grigorii Timin et Michel Milinkovitch, tous deux chercheurs à l'université de Genève. Ils ont utilisé la microscopie et l'assemblage de photos pour obtenir une image fluorescente qui révèle l'infime complexité de la main du gecko, sur laquelle on distingue les nerfs, les tendons, les ligaments, les os et les cellules sanguines qui travaillent à l'unisson pour aider ces créatures à grimper le moindre obstacle sans effort.

Parmi les autres images, on trouve notamment un réseau d'alvéoles productrices de lait maternel aux allures de grappe de framboises, une volute de fumée ou encore le sporophore d'un myxomycète, un organisme qui aurait tout à fait sa place dans un monde fantastique. L'ensemble des images récompensées sont visibles sur le site Web de Nikon. Pour cet article, la rédactrice photo de National Geographic US, Samantha Clark, a sélectionné 13 clichés qui ont captivé son imagination, témoignent de la puissance des microscopes ou l'ont invité à approfondir sa réflexion sur le monde caché qui nous entoure.

« Être nez à nez avec des insectes, c'est toujours fascinant. Dorénavant, dès que je regarderai une asperge, je penserai peut-être à celle-ci, » témoigne Samantha Clark. « L'image lauréate de la main du gecko au stade embryonnaire est hypnotique, avec toutes ces couches de peau, d'os et de vaisseaux sanguins. Et qui aurait cru que le colon humain pouvait être aussi ravissant avec ces cryptes épithéliales rappelant les plus belles heures du mouvement hippie ? »