À quoi ressemblait le monde des Néandertaliens ?

Entre 2019 et 2022, des fouilles dans la grotte Guattari à Circé ont mis au jour les restes de neuf individus datant de 100 000 à 57 000 ans. Les fouilles ont été menées par la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio pour les régions de Frosinone et Latina, et par l'Università di Roma Tor Vergata, sous la direction de Francesco Di Mario.

Le crâne et les os fossiles de l'Homme d'Altamura se trouvent toujours à l'endroit où ils ont été découverts il y a près de trente ans, encastrés dans la roche et dans une couche de calcite dans la grotte de Lamalunga, près de la ville d'Altamura, dans le sud de l'Italie. Datant de 130 000 ans ou plus, les restes sont recouverts de dépôts de calcite et ont été découverts par des chercheurs spéléologues du Centro Altamurano Ricerche Speleologiche.