Katia Krafft a changé le visage de la volcanologie, au péril de sa vie

Effectivement, quand le duo étudiait à l’Université de Strasbourg dans les années 1960, on en savait encore peu au sujet des forces qui meuvent notre planète agitée. La tectonique des plaques commençait tout juste à être reconnue. Cette théorie fondamentale décrit la dynamique de la couche externe et fracturée de notre planète. Chaque plaque tectonique bouge sans cesse. Elles entrent en collision à certains endroits et s’éloignent à d’autres. Cela donne naissance à des volcans le long de leurs frontières.

Les époux Krafft se sont lancés avec peu de moyens et beaucoup de détermination afin de comprendre ces énigmatiques créatures géologiques en réalisant des films et des images spectaculaires. Dans l’un d’eux, présent dans le documentaire, on voit Katia s’approcher calmement d’une fontaine de lave incandescente. Vêtue d’une veste rouge et d’un chapeau assorti, elle lève le bras devant son visage pour se protéger de la chaleur intense. Un autre extrait montre un lobe de roche gluante ayant refroidi juste assez pour former une croûte noire. Une botte écrase le monticule et avive des flammes dont le porteur se débarrasse nonchalamment en secouant le pied.