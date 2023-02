Un ancêtre des oiseaux a récemment été découvert en Patagonie

AU TEMPS DES LÉZARDS ROIS

Grâce aux découvertes réalisées sur le site en 2017 et 2020, et notamment à la conservation des os de petits animaux, les archéologues chiliens et américains ont pu lever un peu plus le voile sur une biodiversité encore largement méconnue.

« Enantiornithes et Ornithurae sont deux groupes d’oiseaux différents. Les individus Enantiornithes étaient les plus abondants et occupaient des environnements très divers avant de disparaître lors de l’extinction de masse », explique Sarah Davis. « Les Ornithurae sont quant à eux les ancêtres des oiseaux que nous voyons aujourd’hui. Le spécimen que nous avons retrouvé est donc un ancêtre direct, mais il est trop fragmentaire pour que nous en apprenions plus. »

Ces oiseaux, identifiés grâce à leurs squelettes minuscules, étaient de taille similaire à celle de leurs descendants. Ils vivaient pourtant aux côtés de dinosaures bien plus grands, également retrouvés lors des fouilles.

« Les Megaraptor sont un groupe de carnivores […] qui vivaient dans le sud de l’Amérique, en Australie et dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est, entre 130 et 66 millions d’années avant notre ère. En Patagonie, ils comptaient parmi les plus grands prédateurs à avoir vécu jusqu’à l’extinction Crétacé-Paléogène ; certains spécimens mesuraient jusqu’à 10 mètres. Malheureusement, nous n’avons pas un grand nombre de leurs squelettes, donc nous ne savons pas grand-chose sur eux. »

L’autre groupe de dinosaures, Unenlagiinae, inclut des carnivores de plus petite taille, davantage semblables au groupe Velociraptor ; longs d’un 1,5 à 6 mètres, ils restent toutefois plus imposants que ces derniers, et se distinguent par un museau allongé.

« C’était certainement des chasseurs rapides et agiles », ajoute Davis. « Néanmoins, ceux que nous avons retrouvés au Chili étaient les plus petits représentants du groupe. »

Malgré leur présence dans la même zone, la cohabitation des différents organismes n’est toutefois pas un fait avéré, mais la datation des os et des différentes strates géologiques a permis aux archéologues de clarifier en partie la situation.

« Tous ces dinosaures et ces oiseaux ont effectivement vécu entre 75 et 66 millions d’années avant notre ère. Cependant, rien ne prouve qu’ils ont vécu aux mêmes périodes », explique la paléontologue. « Les Megaraptor, les Unenlagiinae et les Enantiornithes ont peut-être cohabité, mais les Ornithurae sont plus récents et ont vécu à la toute fin du Crétacé, juste avant la crise du Crétacé-Paléogène. »