Un crâne de baleine vieux de 12 millions d'années piégé dans une falaise

« Cela fait deux ans que nous allons en vacances en famille à la falaise de Calvert. Mon fils est devenu un expert de la recherche de coraux […] et en février dernier, j’avais même trouvé une vertèbre de baleine », explique Cody Goddard, l’amateur de fossiles à l’origine de la découverte. « Je me suis alors dit "je ne pourrai jamais faire mieux !" »

C’est pourtant un crâne de baleine vieux de douze millions d’années que la famille Goddard a découvert en octobre dernier, sur la plage de Mataoka qui s’étend au pied des falaises de Calvert, dans le Maryland.

Conservé dans un bloc de sédiments solidifiés, le crâne est long d'environ 2 mètres pour presque 300 kilogrammes. L’équipe de paléontologie du Calvert Marine Museum, appelée sur place par M. Goddard, a donc rapidement dû renoncer à ramener le fossile avec eux.

« Nous avons rejoint Cody et sa famille sur place le jour même, mais nous avons vite vu que nous n’arrivions même pas à retourner le crâne », se souvient Stephen Godfrey, conservateur et paléontologue du Calvert Marine Museum. « Nous n’avons pu emporter qu’une petite partie qui s’était naturellement détachée. [Cependant], deux mois après la découverte du crâne, nous ne pouvions plus attendre, et nous avons donc décidé de le sortir à la main. »

Deux mois après la découverte, l’hiver menaçant l’intégrité du fossile, c‘est finalement une équipe locale de paléontologues professionnels et amateurs qui s’est attelée à la tâche. Revenu pour l’occasion, Coddy Goddard a également participé au dégagement.

Soulevé à la main par les volontaires, le crâne a été embarqué sur un bateau ponton, puis transporté en pick-up jusqu’au musée. Il a été entreposé dans le laboratoire de préparation de l’établissement, et est désormais en cours d’extraction de son sarcophage de sédiments par une équipe de volontaires.

« Nous avons la chance d’avoir une importante communauté de collectionneurs de fossiles très instruits et passionnés de paléontologie », ajoute le conservateur. « L’extraction d’un crâne de baleine est un évènement très rare, et il est encore plus exceptionnel d’en trouver un aussi bien conservé. »