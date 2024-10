Sommaire du magazine hors-série "La science gore"

Découvrez l'interview de Philippe Charlier, éminent médecin légiste et anthropologue, directeur du Laboratoire d'anthropologie à Paris-Saclay, qui a examiné les restes de figures historiques telles que Diane de Poitiers, les descendants de Toutankhamon et même ceux d'Hitler.

Il dévoile en outre comment l'anthropologie légale va bien au-delà de la détermination des causes de décès et explore des approches innovantes, notamment la neurologie et la neurophysiologie, pour mieux comprendre ce qui se passe après la mort. Il souligne l'importance de faire preuve d'une approche éthique et respectueuse dans l'étude des corps, et d'une grande précision pour révéler les mystères du passé.