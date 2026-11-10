Pourquoi la vente aux enchères de ce dinosaure inquiète les paléontologues
Des chercheurs craignent que la vente d’un spécimen de Dubreuillosaurus valesdunensis, un rare fossile holotype, n’ouvre une boîte de Pandore en ce qui concerne la vente de spécimens irremplaçables au plus offrant.
Cette reconstitution d’artiste de Dubreuillosaurus valesdunensis se fonde sur un crâne complet à 70 %. Il fait partie des crânes de mégalosaures les mieux préservés à avoir été découverts.
Dubreuillosaurus n’a jamais été une superstar du monde des dinosaures comme Tyrannosaurus rex ou Nanotyrannus. Pourtant, ce fossile français méconnu est désormais sous le feu des projecteurs pour la même raison que ces célébrités du Crétacé qui ont récemment fait la Une de la presse : un commissaire-priseur l’adjugera d’un coup de maillet.
Contrairement à Gus le T. rex et à Jodi le Nanotyrannus, vendus chacun pour plus de 40 millions d’euros cette année, le fossile de Dubreuillosaurus valesdunensis, qui sera mis aux enchères le 18 novembre à Paris par la maison Millon, est le seul spécimen de son genre jamais découvert. On considère qu’il s’agit d’un holotype, ce qui signifie que les chercheurs y comparent d’autres fossiles pour déterminer s’ils appartiennent ou non à la même espèce.
Les holotypes sont importants pour les paléontologues, car ils constituent des fondements taxonomiques et sont cruciaux pour comprendre l’évolution des dinosaures. La mise aux enchères du spécimen de Dubreuillosaurus suscite ainsi des inquiétudes au sein de la communauté scientifique, qui craint que cette vente n’ouvre une boîte de Pandore paléontologique.
« C’est hautement inhabituel. Je n’ai pas connaissance d’un autre cas où cela se serait produit avec un holotype de dinosaure », déclare Steve Brusatte, explorateur National Geographic et paléontologue à l’Université d’Édimbourg, en Écosse.
« Je m’inquiète du précédent que cela pourrait créer », confie Kristina Curry Rogers, prochaine présidente de la Société américaine de paléontologie des vertébrés. « Si on se met à traiter des holotypes uniques sur le plan scientifique principalement comme des actifs financiers, nous risquons de perdre l’accès aux preuves mêmes sur lesquelles repose notre compréhension de l’histoire du vivant. »
Mais la maison de ventes aux enchères rétorque que les musées sont souvent les principaux bénéficiaires des acquisitions effectuées par les collectionneurs et cite le cas d’Apex, spécimen de Stegosaurus vendu pour 22 millions d’euros en 2024 actuellement prêté pour quatre ans au Musée américain d’histoire naturelle de New York. Le fossile de Dubreuillosaurus, ajoute-t-elle, est détenu de manière privée et prêté à des musées depuis près de trente ans, tradition que son nouveau propriétaire pourrait choisir de perpétuer.
« En France, les musées et les institutions adorent les donateurs, apprécient un peu moins les prêteurs et n’aiment pas du tout les collectionneurs, explique Isabelle Boudot de La Motte, commissaire-priseuse chez Millon. Pourtant, c’est ce dernier qui achète, préserve, restaure, documente, investit, prête et, finalement, vend. »
Fragments fossilisés et ossements appartenant à l’holotype de Dubreuillosaurus valesdunensis, seul spécimen connu de son genre. Ils seront mis aux enchères le 18 novembre, au grand désarroi de la communauté des paléontologues.
Depuis l’annonce de la vente aux enchères le mois dernier (qui plus est la veille de la Journée internationale des fossiles), Marie-Béatrice Forel, micropaléontologue et directrice scientifique des collections paléontologiques du Musée national d’histoire naturelle de Paris, mène une campagne acharnée contre cette vente.
« Un holotype ne devrait jamais être mis aux enchères, car cela menace l’existence même de l’espèce en tant que référence scientifique », explique-t-elle. Pendant quinze ans, son musée a hébergé le fossile de Dubreuillosaurus, qui portait le numéro de catalogue MNHN 1998-13. Marie-Béatrice Forel, ses collègues du musée, l’Association paléontologique française et de nombreux paléo-enthousiastes ont publié des articles, relayé une pétition, pris position sur les réseaux sociaux et même levé des fonds pour tenter d’acquérir eux-mêmes le fossile.
« Tout le reste est passé au second rang, car mon attention est accaparée par l’affaire du Dubreuillosaurus, déplore-t-elle. La situation est difficile, mais ce qui me pèse le plus est le profond fossé entre les deux perceptions que l’on a de ce spécimen : un bien marchand d’un côté, un patrimoine irremplaçable de l’autre. »
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En 1998, des paléontologues du Musée national d’histoire naturelle ont découvert la mâchoire d’un spécimen de Dubreuillosaurus valesdunensis dans une carrière de Conteville, en Normandie. Ils lui ont donné le nom d’André Dubreuil, propriétaire de la carrière et découvreur des fragments osseux du dinosaure à cet endroit quatre ans plus tôt. André Dubreuil a prêté le fossile à des musées pendant de longues années jusqu’à son décès en 2024.
Depuis sa découverte en 1994 par André Dubreuil, Dubreuillosaurus est resté la propriété de particuliers. André Dubreuil, alors maire de la petite commune de Conteville, en Normandie, inspectait une carrière sur un terrain dont il venait de faire l’acquisition lorsqu’il a aperçu des fragments osseux et des dents de dinosaures. À sa demande, une équipe de paléontologues du Musée national d’histoire naturelle a fouillé le site en 1998.
« Il était très enthousiaste la première fois que nous sommes arrivés et nous a transmis cet enthousiasme en nous accueillant dans sa maison, avant même que nous n’explorions la carrière », se souvient Ronan Allain, paléontologue du musée qui travaillait sur son doctorat à l’époque.
Un jour, durant les fouilles, alors qu’André Dubreuil était absent, ils ont mis au jour une mâchoire qui, ont-ils compris, appartenait à un théropode carnivore apparenté au mystérieux mégalosaure. Megalosaurus est célèbre, car ce fut, en 1824, le tout premier dinosaure jamais nommé, avant même que les scientifiques n’utilisent le terme « dinosaure ». Ce que Ronan Allain et ses collègues ont mis au jour est l’un des fragments de crâne de mégalosaure les mieux préservés à avoir jamais été découverts.
« À ce moment-là, nous savions que nous venions de réaliser une découverte importante, à la fois du point de vue scientifique et de celui de l’histoire scientifique, me confie-t-il. Notre tour était venu de partager notre enthousiasme avec André Dubreuil à son retour. »
L’équipe est retournée sur le site dans le cadre de quatre autres campagnes de fouilles, entre 1999 et 2001, passant minutieusement au crible roches et débris pour recueillir plus de 2 000 fragments de fossiles que l'équipe a rapportés dans leur laboratoire. Les os étaient si bien préservés que Ronan Allain dit qu’ils n’ont guère eu de difficulté à reconstituer le crâne. Pendant deux ans, lui et ses collègues ont passé deux heures chaque matin à assembler les pièces du puzzle.
Ronan Allain a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un nouveau spécimen de Poekilopleuron, un dinosaure dont l’holotype fut détruit lors d’un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais une analyse approfondie a montré qu’il s’agissait en fait d’un dinosaure complètement nouveau, que Ronan Allain a formellement nommé Dubreuillosaurus valesdunensis dans un article scientifique publié en 2005. Ce carnivore de 167 millions d’années était un jeune individu d’un peu moins de trois mètres de long doté d’un museau allongé dont il se servait probablement pour attraper des poissons à la manière de Spinosaurus. L’espèce atteignait probablement six mètres à l’âge adulte.
Ronan Allain l’a nommé ainsi en hommage à André Dubreuil, qui était propriétaire du fossile, et à la bataille de Val-ès-Dunes, où Guillaume, duc de Normandie, qui deviendrait Guillaume le Conquérant, remporta sa première victoire majeure en 1047. André Dubreuil a prêté son fossile au musée jusqu’en 2013, année où il a demandé qu’il soit renvoyé en Normandie, où on l’a exposé dans un musée régional, le Paléospace.
À la mort d’André Dubreuil, en 2024, ses héritiers ont décidé de vendre le fossile qui porte son nom par l’intermédiaire de la maison de ventes Millon. National Geographic les a sollicités pour tenter de recueillir leurs commentaires, mais n’a pas obtenu de réponse au moment de la publication de cet article. Selon Ronan Allain, la vente est légale dans le cadre de la loi française, car le spécimen a été découvert sur le terrain d’André Dubreuil, qui n’a jamais transféré la propriété du fossile aux musées auxquels il l’a prêté.
Ronan Allain m’informe qu’il a « néanmoins été très surpris et, plus que cela, profondément attristé, quand [il a] appris que cette vente allait avoir lieu ».
D’autres paléontologues aussi ont été heurtés. « On entend parler d’holotypes perdus, d’holotypes volés, d’holotypes disparus durant la guerre », observe Tyler Lyson, explorateur National Geographic et paléontologue au Musée de la nature et des sciences de Denver. Mais qu’on les mette en vente, ça, c’est inouï en ce qui me concerne. »
Une pétition appelant au boycott de la vente aux enchères a déjà récolté plus de 4 000 signatures.
Quand j’ai demandé à Isabelle Boudot de la Motte ce qu’elle dirait aux paléontologues exprimant des inquiétudes, elle m’a répondu : « Je dirais qu’au lieu d’organiser des pétitions, ils devraient créer un fonds pour financer l’acquisition de ce dinosaure. » Pourtant, un fonds mis en place par l’Association française de paléontologie précisément dans ce but n’a, à ce jour, levé que 14 000 euros sur les 250 000 à 350 000 euros que le fossile devrait atteindre.
La commissaire-priseuse ajoute que le fait que le spécimen soit détenu par un particulier ne l’a pas empêché d’être exposé par le passé et que cela n’empêche pas non plus son utilisation dans le cadre de futures collaborations scientifiques. Mais cet argument ne suffit guère à dissiper les inquiétudes de paléontologues comme Steve Brusatte.
« Je suis incroyablement inquiet à l’idée que ce fossile de dinosaure unique en son genre, que ce représentant de Dubreuillosaurus ne disparaisse dans le manoir d’un oligarque ou dans le coffre-fort d’un gestionnaire de fonds spéculatif, où il ne serait plus qu’un actif dont on se vante ou servant à accumuler de la valeur à des fins d’investissement », affirme-t-il avant d’ajouter que si le fossile venait à être mis sous clé, « cette espèce deviendr[ait] un trou noir taxonomique ».
Si cela se produisait, les paléontologues pourraient ne plus y avoir accès et être empêchés de réévaluer sa classification ou de déterminer si de nouveaux fossiles appartiennent, eux aussi, à Dubreuillosaurus.
Thomas Holtz Jr., paléontologue de l’Université du Maryland qui a évalué l’article de 2005 qui a donné son nom à Dubreuillosaurus, m’a indiqué que le fossile était crucial pour compléter nos connaissances sur les mégalosaures. Pour reprendre ses mots : « Si les scientifiques venaient à ne plus y avoir accès, cela nuirait autant à nos connaissances le concernant que si le musée était réduit en cendres et que le spécimen était détruit. »
Pour Ronan Allain, Dubreuillosaurus sert de référence majeure aux paléontologues qui essaient de comprendre l’évolution des théropodes. Et ce n’est pas tout, ajoute-t-il, il fait partie du patrimoine commun des Normands et évoque les dinosaures qui parcouraient autrefois leurs terres.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.