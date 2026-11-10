Pourquoi la vente aux enchères de ce dinosaure inquiète les paléontologues

Dubreuillosaurus n’a jamais été une superstar du monde des dinosaures comme Tyrannosaurus rex ou Nanotyrannus. Pourtant, ce fossile français méconnu est désormais sous le feu des projecteurs pour la même raison que ces célébrités du Crétacé qui ont récemment fait la Une de la presse : un commissaire-priseur l’adjugera d’un coup de maillet.

Contrairement à Gus le T. rex et à Jodi le Nanotyrannus, vendus chacun pour plus de 40 millions d’euros cette année, le fossile de Dubreuillosaurus valesdunensis, qui sera mis aux enchères le 18 novembre à Paris par la maison Millon, est le seul spécimen de son genre jamais découvert. On considère qu’il s’agit d’un holotype, ce qui signifie que les chercheurs y comparent d’autres fossiles pour déterminer s’ils appartiennent ou non à la même espèce.

Les holotypes sont importants pour les paléontologues, car ils constituent des fondements taxonomiques et sont cruciaux pour comprendre l’évolution des dinosaures. La mise aux enchères du spécimen de Dubreuillosaurus suscite ainsi des inquiétudes au sein de la communauté scientifique, qui craint que cette vente n’ouvre une boîte de Pandore paléontologique.

« C’est hautement inhabituel. Je n’ai pas connaissance d’un autre cas où cela se serait produit avec un holotype de dinosaure », déclare Steve Brusatte, explorateur National Geographic et paléontologue à l’Université d’Édimbourg, en Écosse.

« Je m’inquiète du précédent que cela pourrait créer », confie Kristina Curry Rogers, prochaine présidente de la Société américaine de paléontologie des vertébrés. « Si on se met à traiter des holotypes uniques sur le plan scientifique principalement comme des actifs financiers, nous risquons de perdre l’accès aux preuves mêmes sur lesquelles repose notre compréhension de l’histoire du vivant. »

Mais la maison de ventes aux enchères rétorque que les musées sont souvent les principaux bénéficiaires des acquisitions effectuées par les collectionneurs et cite le cas d’Apex, spécimen de Stegosaurus vendu pour 22 millions d’euros en 2024 actuellement prêté pour quatre ans au Musée américain d’histoire naturelle de New York. Le fossile de Dubreuillosaurus, ajoute-t-elle, est détenu de manière privée et prêté à des musées depuis près de trente ans, tradition que son nouveau propriétaire pourrait choisir de perpétuer.

« En France, les musées et les institutions adorent les donateurs, apprécient un peu moins les prêteurs et n’aiment pas du tout les collectionneurs, explique Isabelle Boudot de La Motte, commissaire-priseuse chez Millon. Pourtant, c’est ce dernier qui achète, préserve, restaure, documente, investit, prête et, finalement, vend. »