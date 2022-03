Adolescence : le cerveau en alerte rouge

« N’importe quelle émotion forte va libérer le panda » la prévient sa mère. Meilin Lee, protagoniste d'Alerte Rouge, le nouveau film des studios Pixar disponible en streaming sur Disney+, est une adolescente de 13 ans, avenante et drôle, tiraillée entre la petite fille modèle qu’elle est avec ses parents très protecteurs et le chaos de l’adolescence qui la bouleverse. Le « panda », cette créature rouge en laquelle elle se transforme dès qu’une émotion la submerge, symbolise tout à la fois le changement et le renouveau. Dans les cultures asiatiques, le panda représente la valeur des émotions et l'importance de la patience. Tout un symbole pour n’importe quel.le adolescent.e.

Métaphore de l’âge où tout se renouvelle pour mieux se définir, cette transformation lente qui peut sembler soudaine est un objet de cinéma souvent abordé, un objet d’étude, de réflexion et, parfois, d’inquiétudes.

« On dit souvent que l’adolescent est à la fois un enfant et un adulte, mais il serait plus juste de dire qu’il n’est plus un enfant et pas encore un adulte. C’est comme si un soir votre enfant allait dans sa chambre et qu’il en sortait une autre personne le lendemain matin. Ce changement très rapide surprend bien sûr les parents mais aussi l’adolescent lui-même. C’est cette période d’entre-deux sans point de repère fiable qui constitue l’essence-même de la "crise" d’adolescence » explique Philippe Hercberg, psychiatre et ancien interne des Hôpitaux de Paris, aujourd’hui installé à San Fernando, en Espagne.

UNE MUE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

L’adolescence démarre véritablement lorsque l’hypophyse et l’hypothalamus, les organes neuroglandulaires situés dans le cerveau et reliés entre eux par une tige pituitaire pour former l'axe hypothalamo-hypophysaire, commencent à produire des hormones spécifiques qui stimulent la sécrétion de testostérone et d’œstrogènes.

La croissance s’accélère alors, de 8 centimètres par an chez les filles et 10 centimètres par an chez les garçons en moyenne. Il n’y a que lors de la première année de vie qu’une telle croissance est observée chez l’être humain : un bébé prend en moyenne 20 centimètres pendant sa première année de vie.

Des poils fins d’abord, puis plus épais, apparaissent sur l’ensemble du corps. Le clitoris se développe, le pénis grossit et s’allonge. Les hanches et cuisses s’élargissent. La voix se fait plus grave.