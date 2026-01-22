Découverte de la plus ancienne œuvre d’art rupestre du monde en Indonésie

« L’âge du pochoir de main à Muna montre que les premiers humains modernes à avoir habité Nusantara, au Pléistocène supérieur, possédaient déjà une cognition sophistiquée », explique Adhi Agus Oktaviana en faisant référence à la région qui correspond aujourd’hui à l’archipel indonésien.

Cette œuvre, tout juste datée, a 16 600 ans de plus environ que les œuvres rupestres précédemment documentées par les chercheurs dans les grottes Maros-Pangkep, à Sulawesi, et 1 110 ans de plus que des pochoirs de mains découverts en Espagne et qui seraient l’œuvre de Néandertal.

« Il s’agit de la preuve la plus solide que notre espèce était présente dans l'archipel indonésien à cette époque et qu’elle a transformé de manière ludique et imaginative une trace de main humaine en une autre chose », a déclaré Adam Brumm, archéologue de l’Université Griffith et co-auteur de l’article, lors d’une conférence de presse.

Les chercheurs ont également daté des pochoirs de mains découverts dans deux autres grottes sur des îles environnantes. Leur analyse montre que ces pochoirs ont été réalisés entre 44 500 et 20 400 ans avant le présent. Cela suggère que les habitants préhistoriques de l’Indonésie continuèrent à produire des œuvres rupestres pendant des dizaines de milliers d’années jusqu’au pic de la dernière période glaciaire, lorsque le niveau des mers était plus bas et qu’un morceau de l’Asie du Sud-Est faisait partie d’une masse continentale émergée, le Sundaland. Les auteurs ajoutent que ces résultats sont susceptibles de fournir des indices permettant de mieux comprendre les populations qui traversèrent des ponts terrestres et passèrent d’île en île pour devenir les premiers habitants de l’Australie il y a 65 000 ans environ.

INTELLIGENCE ET IMAGINATION

Pour déterminer l’âge des pochoirs de mains, les chercheurs ont employé une technique mise au point, entre autres, par Maxime Aubert : la datation uranium-thorium par ablation laser, qui permet une datation précise des œuvres rupestres exécutées à l’ocre. Cette méthode consiste à utiliser un laser pour prélever et analyser une quantité minuscule de dépôts de carbonate de calcium qui se sont formés au-dessus d’une couche pigmentée.

À l’Université Southern Cross, en Australie, ils ont employé cette technique et ont fait remonter le pochoir en forme de griffe à une période située entre 75 400 et 67 800 ans avant le présent, et l’autre pochoir de main à 60 900 ans environ.