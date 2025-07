Des espèces de dinosaures différentes auraient voyagé ensemble

À travers la savane africaine, zèbres et gnous voyagent ensemble au sein d’immenses troupeaux, dans lesquels on repère parfois d’éventuels impalas et gazelles. Plus grand est le troupeau, mieux ses membres sont protégés des prédateurs tels que les lions, les hyènes et les lycaons.

Les scientifiques se demandent si les dinosaures adoptaient ce même comportement, mélangeant les espèces dans leurs troupeaux. Les films pour enfants comme « Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles » ou « Dinosaures » montrent souvent des groupes bigarrés de dinosaures se déplaçant ensemble lors de leurs migrations, comme des apatosaures et des tricératops, ou des iguanodons et des parasaurolophus (même s’ils ne vivaient pas à la même période). On manquait cependant de preuves fossiles que différentes espèces de dinosaures voyageaient effectivement ensemble.

Des archéologues travaillant dans les badlands du parc provincial de Dinosaur, à Alberta au Canada, ont découvert des empreintes fossilisées, selon eux les premières preuves qui attestent que différentes espèces de dinosaures voyageaient ensemble au sein d’un même troupeau. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas de cet avis. La découverte a été publiée le 23 juillet dans la revue scientifique PLOS One.