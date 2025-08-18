Des scientifiques ont reconstitué les tatouages d’une momie sibérienne vieille de 2 000 ans

Des symboles tribaux au nom d’un ancien partenaire amoureux, cela fait des milliers années que les humains tatouent leur peau. D’innombrables cultures ont développé et pratiqué cet art depuis au moins 5 000 ans. Parmi les exemples les plus connus on retrouve Ötzi, l’Homme des glaces, découvert congelé dans les Alpes. Sa peau était ornée de plus de soixante-et-un tatouages. La momie de Chinchorro, du Chili antique, comportait des marques noires, comme des points dessinant une moustache sous son nez, que l’on pense être des tatouages.

Malgré leur omniprésence, ces anciennes marques sont difficiles à étudier. Les scientifiques se sont reposés sur d’anciennes momies dont la peau avait été ainsi encrée pour tenter de comprendre les origines de cet art. Mais les tatouages sur leur peau étaient souvent estompés ou bien la momification les avait rendus invisibles, limitant les informations que les scientifiques pouvaient glaner.

À présent, de nouvelles technologies aident à donner vie à ces anciens tatouages. Une équipe internationale de chercheurs s’est servie de photographies de haute-résolution en proche infrarouge afin de reconstituer les dessins sur la peau d’une femme momifiée, préservée par le permafrost sibérien pendant environ 2 000 ans. Ils ont également déterminé les outils qui ont servi à créer ces formes sur son corps, et ont ainsi pu évaluer le talent de l’artiste.

Ces découvertes, publiées le 30 juillet dans la revue scientifique Antiquity, offrent de nouvelles perspectives sur la signification qu'avaient les tatouages à l’âge du Fer, dans la culture à laquelle appartenait la momie. ENCRE ANCIENNE, NOUVELLE TECHNOLOGIE

Au milieu du 20e siècle, des archéologues ont découvert un véritable trésor dans les montagnes de la chaîne de l’Altaï : des momies. Celles-ci appartenaient à un peuple de nomades, les Pazyryk, qui habitaient la région il y a des milliers d’années. Parmi ces momies se trouvait une femme, enterrée à côté d’un homme, de neuf chevaux, d'une carriole et de plusieurs tapis ornementés. Cette momie et ses possessions sont conservées au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, en Russie, où des chercheurs ont récemment examiné ce qu’il restait de ses tatouages.

« Ses tatouages n’étaient même pas visibles au moment de son exhumation ; sa peau s’était déjà assombrie », explique Gino Caspari, archéologue de l’Institut de géoanthropologie Max Planck, en Allemagne, et auteur principal de cette étude. « Nous savions qu’il devait y en avoir plus sous la surface. »