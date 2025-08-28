Cannibalisme préhistorique ? Un os humain vieux de 850 000 ans relance le débat

Selon une équipe d'archéologues espagnols, la découverte annoncée le 24 juillet, serait une indication supplémentaire de cannibalisme au paléolithique dans la grotte de Gran Dolina, à Sierra de Atapuerca, en Espagne. Des traces d’anciens humains se dévorant les uns les autres y sont mises au jour depuis des décennies.

Cette vertèbre de 850 000 ans, découverte avec des traces nettes de coupures serait « une preuve directe que l’enfant était traité comme n’importe quelle autre proie », explique Palmira Saladié, archéologue au sein de l’Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale (IPHES-CERCA) qui a co-dirigé les fouilles qui ont permis cette mise au jour.

La décapitation ne signifiait pas toujours que l’individu mort était consommé, nuance-t-elle. Mais dans le cas de cet enfant, dont l’âge est estimé entre deux et quatre ans, elle pense qu’il est presque certain qu’il a été mangé par ses semblables.

La vertèbre de l'enfant a été découverte parmi les os de neuf autres individus, dans une couche de sédiments au sein de la grotte, dont l’âge est estimé à 850 000 ans. Plusieurs des os comportaient également des traces de coupures, ainsi que des fractures qui, selon les chercheurs, auraient été faites pour atteindre la moelle qui se trouvait à l’intérieur. Mais tous les spécialistes ne sont pas de cet avis.

LA GROTTE D’HOMO ANTECESSOR