Shri rapax : découverte d’un raptor d'un nouveau genre

UNE MORSURE PLUS PUISSANTE, DES GRIFFES PLUS LONGUES

Malgré sa relation proche avec Velociraptor, chouchou d’Hollywood, Shri était bien différent. Un moule de son crâne, créé à partir du scanner à tomodensitométrie réalisé en 2016, l’original ayant disparu, indique que Shri avait un museau plus profond et plus court. Les découvertes pointent vers une puissante morsure, plus forte que celle de Velociraptor.

« D’autres différences, telles que son museau assez court, son cou plus long en proportion et sa courte queue, indiquent que ces deux cousins n’avaient pas les mêmes préférences écologiques », explique Tsogtbaatar Chinzorig, paléontologue du muséum d’histoire naturelle de Caroline du Nord et co-auteur de l’étude.

Les os de ses bras sont plus robustes et plus trapus, avec au bout des griffes longues et recourbées. Les mains de Shri étaient également plus corpulentes, ce qui implique une forte poigne. On ignore encore avec précision comment il faisait usage de ses bras et de ses griffes, mais les chercheurs suggèrent qu’il aurait pu s’en servir pour se battre avec d'autres dinosaures et les agripper, comme contre l’herbivore cornu, Protoceratops. Des os portant des marques de morsure de Protoceratops et un fossile célèbre ayant immortalisé Velociratopr et l’herbivore en plein combat, que l’on appelle « Fighting Dinosaurs » (littéralement, « combat de dinosaures »), indiquent que ces petits dinosaures cornus étaient les proies de dromaesauridés comme Shri.

Michael Pittman, paléontologue au sein de l’université chinoise de Hong Kong, qui n’a pas pris part à la présente recherche, pense que l’hypothèse des paléontologues est raisonnable, et que des études biomécaniques des bras du dinosaure pourraient potentiellement tester cette idée. Il décrit également le spécimen comme étant « magnifique et bien préservé ».

La possibilité que Shri et Velociraptor aient vécu ensemble porte à croire qu’il existait un phénomène de « différenciation de niche ». Des espèces proches l’une de l’autre peuvent parfois partager un même espace lorsque leurs préférences diététiques et leurs comportements sont différents. C’est le cas de l’île de Madagascar, où de nombreuses espèces de lémuriens cohabitent ; ils n’habitent pas dans les mêmes habitats et ne se nourrissent pas des mêmes aliments.

Les différentes spécialisations évolutives permettent aux animaux cousins de diviser leurs habitats de plusieurs manières, donnant un coup de fouet à la biodiversité. Dans le cas des dinosaures, les différences anatomiques entre Shri et Velociraptor indiquent qu’ils étaient concernés par ce genre d’interaction écologique. SHRI RAPAX RENTRE CHEZ LUI

Étant donné que le squelette de Shri rapax a été victime de contrebande et qu’il a été vendu sans informations géologiques, les paléontologues ne savent pas avec précision où il a été découvert. La seule certitude est qu’il provient de la formation de Djadokhta, en Mongolie. Le fait que les scientifiques soient parvenus à étudier, décrire et aient commencé à comprendre Shri rapax représente une victoire pour la paléontologie. C’est un effort pour se battre contre les ventes de fossiles sur le marché noir.

« Cette affaire montre encore un autre exemple de contrebande de fossiles », déplore Tsogtbaatar Chinzorig. « Il s’inscrit sur une longue liste de transport illégal de fossiles depuis le désert de Gobi, qui a lieu depuis des décennies. »

Il est essentiel que de tels fossiles soient rapatriés, affirme Tsogtbaatar Chinzorig, à la fois pour étoffer les connaissances scientifiques du passé préhistorique et pour respecter l’héritage fossile de Mongolie. Si le fossile volé était resté entre les mains d’un propriétaire privé, les scientifiques n’auraient jamais connu ce dinosaure, les relations qu’il entretenait, ou quoi que ce soit du rôle qu’il jouait au sein de l’écosystème préhistorique.