Mathématiques : l’écart de niveau entre filles et garçons se creuse dès l’entrée à l’école primaire

Comme l’explique Pauline Martinot, « à l'école, on retrouve à la fois le poids des stéréotypes entre les enfants, le poids des stéréotypes des enseignants envers les enfants, […] et le poids de l'enseignement formel des maths ». Un constat partagé par Estelle Kollar, alias @WonderWomath, ancienne professeure de mathématiques au collège et créatrice de contenus pédagogiques sur TikTok et Instagram, qui rappelle que de nombreuses « études montrent que les enseignants véhiculent, sans le vouloir, des stéréotypes en encourageant davantage les garçons que les filles en mathématiques ».

L'ancienne enseignante évoque notamment une étude sur les appréciations figurant dans les bulletins scolaires. « On va dire aux filles qu’elles sont très travailleuses, très sérieuses, et aux garçons qu’ils sont brillants », détaille-t-elle. Ainsi, la réussite des filles en mathématiques est interprétée comme le résultat de leur travail, et celle des garçons comme innée. « Les garçons sont encouragés à performer dans des environnements compétitifs, à prendre des risques, à faire des erreurs. Les filles, non », poursuit le docteur Martinot. Ainsi, dès que les exercices sont chronométrés ou particulièrement difficiles, les garçons dépassent largement le niveau des filles.

Selon la médecin, plus de 85 % des enseignants sont des femmes, le plus souvent issues de cursus littéraires, et beaucoup se considèrent « nulles » en mathématiques. « Cette anxiété des maths, lorsqu’elle est présente, est directement transmise aux filles qui chutent en compétences en maths dans la classe, quand les garçons en ressortent indemnes », précise-t-elle en référence à des études déjà menées.

L’étude montre aussi que l’écart de niveau est plus marqué dans les écoles privées ou socialement favorisées. Selon Pauline Martinot, « l'hypothèse la plus probable [est que] la pression familiale des stéréotypes de genres, comme quoi les garçons font des maths, des sciences et des métiers STEM, est plus forte dans les milieux aisés que dans les milieux les moins favorisés ». Mais elle insiste : « le poids [des stéréotypes] le plus marqué se situe au sein de l'école, et non à la maison ».

La pandémie de Covid est venue confirmer cette analyse. « Pendant l'année du Covid, il y a eu à peu près deux mois de fermeture des écoles. […] Et nous avons constaté, précisément à ce moment-là, qu’il y a eu un moins grand écart [de niveau] qui s'est creusé entre les garçons et les filles. Cela montre bien qu'il y a vraiment un lien entre la présence à l'école, la scolarisation, et l'émergence de cette différence entre garçons et filles », explique Stanislas Dehaene.

« On l'explique par le fait qu'à la maison, les filles et les garçons sont moins exposés à la pression de groupe, […] moins exposés aux jeux de récréation valorisant les garçons entre eux (compétition, prise de risque) par rapport aux filles habituées à des jeux plus discrets, où l’on ne fait pas d’erreur, […] et moins exposés aux stéréotypes véhiculés par l’enseignant », conclut le docteur Martinot.

EN FINIR AVEC LES PRÉJUGÉS