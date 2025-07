Pourquoi nos ancêtres avaient-ils des dents plus alignées que nous ?

Les appareils dentaires, les élastiques, les gouttières, voire la chirurgie maxillo-faciale : des millions de personnes endurent ces traitements pour obtenir un sourire hollywoodien, composé de dents parfaitement alignées. Mais ces techniques n'ont pas toujours été nécessaires.

Si des malocclusions, dents encombrées ou mal alignées, ont été observées chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, elles semblent plus fréquentes chez l'Homme moderne. Alors, qu’est-ce qui a changé ? La réponse n’est ni simple, ni univoque, mais les chercheurs formulent une hypothèse probable : cela serait lié à notre alimentation. En remplaçant les aliments crus et durs par des produits plus mous et transformés, nous mastiquons moins, ce qui a fait rétrécir nos mâchoires au fil du temps.

Des chercheurs explorent aujourd'hui comment la biologie évolutive, le régime alimentaire et les modes de vie modernes ont pu remodeler nos visages... et nos sourires.

NOTRE ALIMENTATION A FAÇONNÉ NOTRE VISAGE

Les crânes humains anciens étaient sensiblement différents des nôtres. Les premiers chasseurs-cueilleurs avaient de grandes mâchoires puissantes, adaptées à la mastication exigeante de viandes dures, de légumes fibreux, de graines et de noix. Mais il y a environ 12 000 ans, les choses ont commencé à changer. À mesure que les humains troquaient la chasse contre l’agriculture, leur alimentation a évolué elle aussi, incorporant davantage de céréales et de produits cultivés.

Ces aliments étaient plus tendres, plus transformés et nécessitaient beaucoup moins de mastication. « À l’époque, on n’avait pas de crème glacée ni de pain blanc », explique Sue Herring, professeure émérite en orthodontie à l’université de Washington. « Quand on prend sa nourriture directement dans la nature, elle est probablement un peu plus [grumeleuse] que ce qui est cuit et transformé. »

Avec ces régimes plus tendres, la contrainte mécanique sur la mâchoire a diminué. Au fil des générations, nos mandibules ont commencé à rétrécir ; une tendance visible dans les archives fossiles. Cette réduction est, en partie, adaptative et le fruit de millénaires d’évolution, affirme Myra Laird, professeure assistante en sciences fondamentales et translationnelles à l’École de médecine dentaire de l’Université de Pennsylvanie. « Si vous n’avez pas besoin d’une grande mandibule, cela coûte de l’énergie de construire cet os en excès. »