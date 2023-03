En 2050, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé du monde

Même en tant qu’adulte ayant suivi des études supérieures, Eziaku sera sans doute confrontée à l’un des plus grands défis de son pays : trouver suffisamment à manger. Le Nigeria importe chaque année pour 20,5 milliards d’euros de denrées alimentaires et, pourtant, c’est un des pays les plus touchés par la faim dans le monde.

En effet, en 2022, on y comptait plus de 19 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Kenneth et Amara n’en font pas partie, mais ils surveillent attentivement leur budget. « Nous achetons d’abord la nourriture, puis nous économisons pour d’autres factures », explique Amara. Mais, du fait de la crise actuelle du secteur agricole nigérian, il se pourrait que, quand Eziaku sera adulte, les courses occupent une part beaucoup plus importante de son budget. L’automne dernier, les Nigérians ont vu les prix des denrées alimentaires bondir de 20 % par rapport à l’année précédente – la plus forte hausse en dix-sept ans. Alors, même si Eziaku a de l’argent, il n’y aura peut-être pas assez de nourriture à acheter.

L’ancien président du pays mais aussi l’un de ses plus célèbres agriculteurs, Olusegun Obasanjo, y a fait allusion lors d’un événement organisé en 2021 à Lagos. « Mon cœur se serre en voyant la mer de têtes qui défilent sous mes yeux dans les parcs, sur les marchés et sous les ponts, a-t-il déclaré. Comment allons-nous nourrir cette population qui explose ? » L’automne dernier, j’ai donc fait le trajet jusqu’à Abeokuta pour rencontrer cet homme obnubilé par la question de l’approvisionnement alimentaire du Nigeria depuis près de cinquante ans.

Avant la découverte du pétrole en 1956, le Nigeria était réputé pour sa longue liste de cultures de rente, comme l’huile de palme, le cacao et les arachides, mais le gouvernement s’est ensuite focalisé sur le brut, négligeant les autres secteurs, et l’économie agricole, autrefois florissante, a périclité. Olusegun Obasanjo est une figure récurrente de l’histoire postcoloniale du pays. Il a accédé au pouvoir en 1975, au cours d’une décennie de gouvernements militaires, puis a été élu président pour deux mandats. Il a tenté de ramener le Nigeria vers l’agriculture lors de sa première prise de fonction, qui a duré jusqu’en 1979. Il a lancé l’opération Feed the Nation (« Nourrir le pays »), qui encourageait chaque Nigérian à cultiver la terre : « L’idée était de dire : “Faites pousser des légumes, même à l’arrière de votre maison”, rappelle-t-il. Nous ne pouvons pas tous être agriculteurs, mais nous pouvons tous être producteurs. » Mais le projet s’est essoufflé quand il a cédé le pouvoir à une administration civile et qu’il s’est retiré pour se consacrer à plein temps à l’agriculture.