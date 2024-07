Ce dinosaure a creusé sa propre tombe il y a 99 millions d'années

Les restes de dinosaures sont difficiles à trouver parmi les roches vieilles de 99 millions d'années du désert de l'Utah. La plupart d'entre eux ne se présentent que sous la forme de morceaux fracturés qui s'érodent au fil du temps. Mais un nouveau dinosaure, Fona herzogae, fait exception à la règle. Ce petit herbivore creusait le sol, créant des tanières où les dinosaures malchanceux étaient ensevelis et préservés pour des millions d'années.

Dans l'arbre généalogique des dinosaures, Fona appartenait à un groupe d'herbivores de taille moyenne, les thescelosaurus. Ces créatures n'avaient ni pointes, ni cornes, ni crêtes ou autres ornements étranges, ce qui en faisait les équivalents dinosauriens des moutons. Mais des preuves récentes suggèrent que les thescelosaurus faisaient partie des quelques espèces de dinosaures connues qui vivaient sous terre ou presque, une habitude qui pourrait avoir facilité leur fossilisation. Les paléontologues ont décrit un nouveau spécimen de thescelosaurus dans la revue scientifiqueThe Anatomical Record.

Dans les roches datant du Crétacé moyen de l'est de l'Utah, « les squelettes de Fona sont parmi les plus abondants que nous ayons trouvés », explique Haviv Avrahami, paléontologue au musée des sciences naturelles de Caroline du Nord et auteur de l'étude. En plus d'un squelette quasi complet, l'équipe a mis au jour plusieurs autres squelettes de Fona et des os individuels à différents endroits dans la même couche rocheuse.

CREUSER LA TERRE

Les paléontologues ne s'attendent généralement pas à trouver une telle accumulation de petits dinosaures. Les Fona adultes mesuraient environ deux mètres de long, mais leur corps faisait la taille de celui d'un gros chien auquel il fallait rajouter une longue queue. Non seulement ces petits dinosaures étaient souvent la proie de dinosaures plus grands, mais les petites espèces avaient des os plus fragiles et leurs carcasses étaient plus susceptibles d'être brisées ou détruites avant la fossilisation. Selon Avrahami, même les cours d'eau qui sillonnaient autrefois cet écosystème pouvaient faire pourrir une carcasse, la disloquer et l'éparpiller.

Le fait de creuser a permis à Fona de défier le destin commun des petits dinosaures. Les squelettes des dinosaures semblent avoir été enterrés et préservés dans des cavités souterraines, comme ceux d'un autre dinosaure fouisseur nommé Oryctodromeus décrit en 2007. Jusqu'à cette découverte, les paléontologues ignoraient que les dinosaures pouvaient creuser des trous. Pourtant cette aptitude semble avoir évolué plus d'une fois chez les petits herbivores à bec. L'un des sites fossiles décrits par les auteurs contient au moins deux Fona entrelacés, « ce qui correspond exactement à ce que l'on attend d'animaux partageant le même terrier », explique Anthony Martin, paléontologue à l'université Emory, qui n'a pas participé à la nouvelle étude.

Comme d'autres fossiles de dinosaures fouisseurs, les os de Fona montrent des adaptations liées au creusage du sol. Fona avait des hanches robustes, dont certains os étaient soudés, et des épaules élargies pour permettre aux muscles des bras de s'attacher plus largement. Ces modifications du squelette auraient donné aux bras du dinosaure une plus grande puissance pour gratter le sol. Avrahami émet l'hypothèse que le dinosaure aurait pu creuser de la même manière que certains mammifères, notamment les lièvres, en utilisant leurs pattes avant pour gratter le sol avant d'écarter les sédiments.

LES AVANTAGES DE CREUSER

La création de refuges souterrains pourrait expliquer pourquoi les petits herbivores comme Fona ont pu survivre et prospérer dans des paysages remplis de grands prédateurs et de conditions météorologiques difficiles. « Si vous êtes un petit dinosaure sans beaucoup d'autres défenses naturelles, le creusage est une adaptation logique pour survivre dans des environnements avec de gros prédateurs, des incendies, des tempêtes, de la chaleur, du froid et tout autre stress », explique Anthony Martin.

D'autres petites espèces de dinosaures herbivores pourraient également avoir creusé des abris dans le sol. Anthony Martin note que de petits dinosaures similaires, comme Nanosaurus, datant de la période antérieure du Jurassique, sont de bons candidats pour poursuivre l'étude de l'histoire des dinosaures fouisseurs. Les espèces antérieures ressemblent à Fona, et il est possible qu'elles aient, elles aussi, creusé des terriers pour se mettre à l'abri des dents acérées des carnivores et des tempêtes violentes. Il est possible que des herbivores plus anciens aient développé indépendamment des capacités de creusage, tout comme Fona et Oryctodromeus.