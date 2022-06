Ce que les bébés comprennent du monde

Un scanneur IRM mesurait les variations de débit et d’oxygénation du sang dans le cerveau des femmes et des hommes qui participaient à l’étude. Résultat : la vision d’un crocodile et d’un humain, à travers leurs formes et leurs textures, active le cortex cérébral de manière plus similaire que la vision d’un humain et d’une pomme, par exemple.

« Ce qui nous a intéressé, c'est de voir que les bébés étaient capables dès quatre mois de faire un lien entre le crocodile et le singe ou le crocodile et l’humain, de savoir qu'ils appartenaient à la même catégorie d'êtres animés – alors même qu'ils n’ont jamais vu à cet âge ni crocodile ni singe, et que nous leur montrions seulement des photos » souligne Liuba Papeo, directrice de recherche au CNRS et à l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod qui a mené l’étude.

Ce n’est pas tout : les scientifiques ont aussi testé les réactions d’enfants au-delà de 10 mois. « Dès la deuxième année de vie, avec le développement du langage et l'acquisition des premiers mots, les catégories s'affinent en un certain nombre de sous-catégories plus petites et aussi plus utiles dans le quotidien, comme par exemple celles des chiens ou des téléphones » poursuit Jean-Rémy Hochmann. Les chercheurs l’ont constaté grâce à la même méthode d’observation du regard des enfants. « Dès 10 mois, l’organisation cérébrale se rapproche de celle des adultes. Un objet mou et poilu avec un visage est immédiatement reconnu comme un être vivant, un animal, qu’importe la taille ou la luminosité de l’image – ces facteurs ne viennent plus brouiller les perceptions comme à quatre mois. »