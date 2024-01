Ce singe de trois mètres était le plus grand primate de tous les temps

Le plus grand primate de tous les temps est connu sous le nom de Gigantopithecus blacki. Les adultes de cette espèce disparue, qui parcouraient les épaisses forêts de l’actuel territoire chinois au cours de la dernière ère glaciaire, mesuraient environ 3 mètres de haut et pouvaient peser plus de 225 kilogrammes.

Depuis la découverte de cet impressionnant herbivore il y a près d’un siècle, les raisons de sa disparition ont représenté un véritable mystère pour les paléontologues. Une nouvelle analyse suggère cependant que, plus vulnérable du fait de son mode de vie unique, ce grand singe ne serait pas parvenu à s’adapter à la transformation rapide de son habitat forestier ancestral.

Publiée dans la revue Nature, la nouvelle étude se base sur des datations géologiques, des relevés de pollen et des indices retrouvés dans des dents fossiles de Gigantopithecus blacki afin de présenter une chronologie détaillée des événements qui ont mené ce dernier à l’extinction. Les résultats révèlent, avec plus de détails que jamais auparavant, le déclin et la disparition définitive de la créature.

« Mon collègue Yingi Zhang travaillait sur les preuves relatives à l’existence de Gigantopithecus blacki depuis plus de dix ans », explique Kira Westaway, autrice principale de la nouvelle étude et géochronologue à l’Université Macquarie de Sydney, en Australie. L’un des plus grands mystères à élucider concernait la chronologie des événements qui ont mené à la disparition du primate.