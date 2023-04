Ces fossiles de chauves-souris préhistoriques sont les plus anciens jamais découverts

Les deux squelettes ressemblent aux chauves-souris modernes, mais présentent des différences subtiles. « L’une des caractéristiques qui m’ont le plus frappé, c’est la robustesse des os, tout particulièrement ceux des membres postérieurs », révèle Rietbergen.

La plupart des chauves-souris actuelles ont des os fins et légers qui les rendent plus aptes au vol. Les membres plus épais d’Icaronycteris gunnelli pourraient indiquer que l’espèce avait conservé certaines caractéristiques de ses prédécesseurs évolutifs, telles que des pattes plus fortes pour grimper aux arbres.

Elle possédait également une griffe sur son index et sur son pouce, alors que la plupart des chauves-souris modernes n’en ont que sur leur pouce, qui leur permet de s’accrocher pendant leur sommeil : un autre indice que cette espèce pourrait représenter les dernières phases de la transition de l’animal, passé de grimpeur à spécialiste du vol.

Les choses se compliquent avec le cas d’une espèce de chauve-souris plus grande, appartenant à un genre différent, qui vivait également à Fossil Lake à la même époque : Onychonycteris finneyi. Cette dernière présentait une griffe à chaque doigt et des ailes relativement courtes, ce qui suggère qu’elle se déplaçait en grimpant, mais aussi en battant des ailes. D’après la taille et la forme de son oreille interne, Onychonycteris finneyi ne pouvait probablement pas écholocaliser, contrairement à Icaronycteris gunnelli et Icaronycteris index. Les scientifiques pensaient que Onychonycteris finneyi constituait la preuve que le vol était arrivé avant l’écholocalisation dans l’évolution des chauves-souris.

Une analyse des relations évolutives entre ces trois espèces, ainsi que d’autres chauves-souris fossiles et vivantes, a toutefois révélé qu’Icaronycteris gunnelli et Icaronycteris index sont plus étroitement liées à Onychonycteris finneyi qu’aux autres espèces dotées d’écholocalisation. C’est « vraiment inattendu et vraiment étrange », confie Jones.

« Nous avons dans nos archives fossiles une chauve-souris qui n’écholocalise pas, mais dont les parents les plus proches sont des espèces qui, elles, peuvent écholocaliser. » Le paléontologue note cependant que la même situation peut être observée chez les renards volants (du genre Pteropus), un groupe de grandes chauves-souris frugivores qui n’utilisent pas l’écholocalisation, mais qui sont très proches d’un groupe qui en est capable. « Il est possible que l’écholocalisation ait plusieurs origines, ou que des chauves-souris encore plus anciennes aient perdu leur écholocalisation, ce qui est vraiment, vraiment bizarre. »

DES DÉCOUVERTES ÉTONNANTES

Il est rare de trouver des squelettes complets de chauves-souris datant de l’Éocène ; Fossil Lake est l’un des seuls endroits où des spécimens ont été découverts. En effet, les forêts chaudes et humides dans lesquelles vivaient les chauves-souris étaient des environnements peu propices à la conservation de leurs petits os. Ce n’est que lorsqu’elles étaient rapidement enterrées (lorsqu’elles coulaient au fond d’un lac profond, par exemple) que leurs squelettes entiers pouvaient être préservés.

Quelques millions d’années après l’apparition des chauves-souris dans le sud-ouest du Wyoming, plusieurs espèces vivaient près d’un écosystème lacustre similaire en Allemagne. Ces individus ressemblaient encore plus aux espèces modernes.

Selon les scientifiques, ce sont des avantages tels que le vol et l’écholocalisation qui auraient permis aux chauves-souris de se répandre et de se diversifier aussi rapidement. Il est possible qu’elles se soient adaptées à la vie nocturne pour éviter la concurrence ou la prédation des oiseaux, mais nous ne savons pas encore quand a eu lieu cette transition.

La recherche génétique n’a pas permis d’identifier les ancêtres directs des chauves-souris. Les études ADN ont révélé qu’elles appartenaient à un super-ordre de mammifères appelé Laurasiatheria, qui comprend d’autres insectivores tels que les poules et les taupes, mais aussi des animaux qui semblent n’avoir aucun lien avec les chauves-souris. On trouve par exemple les baleines, les ongulés comme les chevaux, les rhinocéros et les hippopotames, et l’ordre des Carnivores, qui comprend notamment les chats, les chiens et les ours. Étonnamment, tous ces animaux sont plus étroitement liés aux chauves-souris que les rongeurs.

« Si l’on examine l’ADN, on constate que les animaux ongulés sont leurs parents les plus proches, ce qui est dingue », révèle Rietbergen.

Les scientifiques espèrent trouver d’autres squelettes pour combler les lacunes dans leurs connaissances, et peut-être même identifier l’ancêtre immédiat des chauves-souris.

« Plus nous en trouverons, mieux nous comprendrons combien d’espèces de chauves-souris existaient à cette époque, si elles étaient très différentes, et si elles étaient très diversifiées », explique Sadier. Et peut-être qu’en cherchant plus loin dans le temps, nous trouverons même les « formes transitionnelles que nous espérons tous trouver un jour ».