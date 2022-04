Ces pétroglyphes millénaires sont menacés par la pollution et le changement climatique

Certains groupes aborigènes s’opposent à l’exploitation prévue du champ de gaz naturel de Scarborough par l’entreprise Woodside, un projet à 11 milliards d’euros. Selon Raelene Cooper, les émissions toxiques du champ de gaz nuiraient à Murujuga. « Nous pouvons observer physiquement les conséquences destructrices de la pollution chimique et des émissions de gaz à effet de serre [des projets existants] », déclare-t-elle. Selon un porte-parole de Woodside, l’entreprise soutient le Programme de suivi de l’art rupestre de Murujuga administré par le MAC et par le gouvernement d’Australie-Occidentale.

Pourtant, malgré ce litige, les communautés locales demeurent enthousiastes face à l’imminence de la nomination de Murujuga à l’UNESCO et à son potentiel touristique. Raelene Cooper et Belinda Churnside affirment toutes deux que les Ngarda-Ngarli seraient honorés si leurs territoires venaient à être inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. « Qu’on nous offre une plateforme mondiale pour transmettre notre histoire millénaire et sacrée au monde, c’est remarquable et cela élève les luttes et les traumatismes du passée », se réjouit Raelene Cooper.

La candidature finale au Patrimoine mondial devrait être déposée au début de l’année prochaine et les autorités locales se préparent déjà à un afflux inattendu de visiteurs à Murujuga. Pour les accueillir, une zone touristique est en train d’être créée à Conzinc Bay. Une nouvelle route permettra d’accéder à cet environnement côtier du nord-est de Murujuga qui n’est pour l’instant accessible qu’en véhicule à quatre roues motrices. Celle-ci devrait tourner autour d’un pôle : le Centre des savoirs vivants de Murujuga. Selon Peter Jeffries, directeur général du MAC, cet établissement « racontera des histoires tirées des pierres et mènera les visiteurs à travers le territoire millénaire qu’est Murujuga. »

Quelques améliorations d’infrastructures touristiques sont déjà terminées comme la création du sentier Ngajarli Art Viewing Trail. Cette passerelle surélevée de 700 mètres de long compte plusieurs plateformes panoramiques et plusieurs pancartes donnant des informations sur l’art rupestre de Ngajarli Gorge. Les rochers ocres portent ici des pétroglyphes qui, pour certains, ont 47 000 ans. Ceux-ci figurent des varans, des tortues, des kangourous et des espèces de la mégafaune. « Cette [passerelle] permet aux visiteurs de voir les pétroglyphes de près tout en les protégeant de la dégradation », fait savoir Natasha Mahar, P-DG d’Australia’s Northwest Tourism.

Si la candidature de Murujuga au Patrimoine mondial de l’UNESCO est acceptée, on peut s’attendre à un afflux de touristes du monde entier pour venir admirer de près ces visages humains gravés il y a 30 000 ans et qui racontent l’histoire millénaire d’un peuple entier et de leur terre précieuse ; des merveilles gravées à la main, imprégnées de sagesse et conçues pour émerveiller ad vitam aeternam.