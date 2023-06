Cet os serait la première preuve d’anthropophagie chez les ancêtres de l'Homme

Aucune raison ne justifie un tel dépeçage à part pour en manger la viande et, selon Briana Pobiner, il semblerait que les participants aient essayé de séparer le muscle de l'os. « Ils les dépeçaient de la même manière qu'ils le faisaient avec d'autres animaux », ajoute-t-elle.

UN BESOIN DE VIANDE

Les hominines se mangent entre eux depuis plus d'un million d'années, mais cela pourrait en être première preuve, selon l'archéologue et anthropologue James Cole de l'université de Brighton, au Royaume-Uni, qui n'a pas participé à la récente étude.

Jusqu'à présent, les premières preuves évidentes de marques de découpe sur des ossements d'hominines provenaient du site archéologique d'Atapuerca, en Espagne, explique James Cole. Il a été estimé que ces ossements dataient de plus de 800 000 ans.

Néanmoins, « je ne vois aucun inconvénient à ce que ce comportement soit plus ancien », déclare James Cole qui a étudié le cannibalisme chez les hominines.

Il est en revanche plus difficile de savoir pourquoi ces hominines ont mangé les leurs. « Il est difficile de déterminer s'il s'agissait d'une consommation nécessaire d’un point de vue nutritionnel ou d'une activité culturelle plus complexe, par exemple à des fins rituelles », explique le paléoanthropologue Michael Petraglia, directeur de l’Australian Research Center for Human Evolution, centre de recherche sur l’évolution des Hommes, à l'université Griffith de Brisbane, qui n'a pas participé à l’étude.

Briana Pobiner pense qu'il s'agit d'un cas d'anthropophagie liée à un besoin nutritionnel, les auteurs ayant besoin de se nourrir. Il n'existe aucune preuve de sépultures ou d'autres comportements rituels chez l'Homo erectus ou d'autres hominines de cette époque. Il est donc peu probable qu'ils aient eu une approche rituelle autour de la consommation de chair de leurs semblables, indique-t-elle.

Le cannibalisme rituel est peut-être propre à notre espèce, certains rites ayant été déduits d’après des restes d'Homo sapiens du paléolithique. Fait plus récent, l’anthropophagie faisait partie des croyances religieuses aztèques, où des règles strictes s'appliquaient selon qui pouvait être mangé et qui pouvait en être acteur. Même les cas de cannibalisme pour la survie, comme dans les naufrages, impliquent des comportements associés au rituel tels que le tirage au sort.

Il existe également des preuves de cannibalisme chez l’Homme de Néandertal, mais il semble qu'il s'agissait d'un comportement purement nécessaire du point de vue nutritionnel. « Il semble que le cannibalisme ait un aspect culturel plus rituel chez l’Homme moderne », explique Briana Pobiner.

Les chercheurs n'ont pas exclu la possibilité que la victime hominine ait été chassée pour sa viande, mais il est également possible qu'elle soit morte d'autres causes et qu'elle ait ensuite été mangée. Les singes modernes comme les chimpanzés s'entretuent parfois lors de conflits territoriaux et mangent ensuite les morts, ajoute Briana Pobiner. Ils semblent considérer les corps comme une simple source de viande.

Ces nouvelles recherches illustrent tout ce que l'on peut apprendre à partir d'ossements déjà découverts. Elles « montrent que de nouvelles informations sur les comportements peuvent être obtenues grâce à des observations modernes et à l'utilisation de nouvelles technologies sur d'anciennes collections muséales », déclare Michael Petraglia.

« Certaines des meilleures découvertes ont déjà été faites, mais n'ont peut-être pas encore été pleinement identifiées », ajoute James Cole.

Briana Pobiner met elle aussi l’accent sur la valeur de l'étude de vieux fossiles à l'aide de nouvelles techniques scientifiques. « Cela souligne vraiment l'importance de réexaminer les collections des musées car on peut y trouver des choses inattendues », indique-t-elle.