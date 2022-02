Chicxulub, l'astéroïde qui a précipité l'extinction des dinosaures

L'alimentation par filtration des spatulaires conserve l'évolution des propriétés chimiques de leurs aliments. Le plancton photosynthétique dont ils se nourrissent est plus productif au printemps et à l'été qu'à l'automne ou à l'hiver. Lors de ces pics de productivité, le plancton enregistre également une augmentation de sa teneur en carbone 13, un isotope du carbone légèrement plus lourd que le carbone 12, la version la plus répandue.

En analysant la composition chimique des différentes strates osseuses d'un poisson-spatule, During et son équipe ont déterminé que lors de sa mort, la quantité de carbone 13 était à la hausse mais n'avait pas encore atteint son maximum, premier signe d'une disparition au printemps.

Les chercheurs ont également analysé le profil de croissance osseuse à l'aide de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron, basée à Grenoble. Grâce à cet instrument capable de produire des rayons X cent milliards de fois plus brillants que les rayons traditionnels, During et ses collègues ont pu scanner les os du poisson avec un seul objectif en tête : analyser en détail l'évolution de leur microstructure au fil des saisons.

Au printemps et à l'été, lorsque la nourriture est abondante, le poisson connaît une croissance rapide, l'os généré pendant ces périodes est donc plus poreux et spongieux. À l'inverse, à l'automne et en hiver, lorsque la nourriture se fait plus rare, la croissance du poisson ralentit et produit des stries osseuses compactes appelées « lignes d'arrêt de croissance » ou lignes de Harris. L'équipe de During a mesuré cette évolution de l'intérieur des os à leur couche extérieure la plus jeune. Résultat : à la mort des poissons, leur rythme de croissance augmentait mais n'avait pas atteint son maximum, nouveau signe d'un décès printanier.

Avec deux axes de preuve pointant dans la même direction, les chercheurs voient leurs doutes se dissiper quant à leurs conclusions. « C'est pourquoi je pense que notre étude fait un travail exceptionnel en ciblant une seule saison, » déclare Dennis Voeten, coauteur de l'étude et chercheur à l'université d'Uppsala.

NORD ET SUD

Cette nouvelle étude sur les poissons de Tanis n'est pas la seule du genre : en décembre 2021, sous la direction du paléontologue Robert DePalma, une autre équipe a publié son analyse de la saison immortalisée à Tanis dans la revue Scientific Reports. Les deux articles s'appuient sur des fossiles différents et emploient des techniques distinctes, mais ils tirent des conclusions similaires. D'après DePalma et son équipe, Chixculub aurait percuté la Terre au printemps ou à l'été, alors que During cible plus particulièrement le printemps.

« Nous saluons le travail de recherche et les analyses indépendantes ; nous sommes ravis de voir ces projets se compléter pour enrichir notre compréhension du monde préhistorique, » déclarait par e-mail DePalma, professeur au sein de la Florida Atlantic University et candidat au doctorat de l'université de Manchester.

Les auteurs de la nouvelle étude espèrent que ces données viendront alimenter d'autres analyses du déroulement de l'extinction massive qui a marqué la fin du Crétacé. Ainsi, à en croire certains signes timides décelés au sud de l'équateur, il semblerait que l'hémisphère Sud se soit rétabli deux fois plus rapidement que l'hémisphère Nord dans le sillage de la catastrophe. Quel rôle a bien pu jouer la saison de l'impact dans ce phénomène ?

Contrairement à l'hémisphère Nord où les fouilles sont très répandues, la chronique fossile de l'hémisphère Sud pourrait encore nous cacher bien des secrets. « Je pense qu'on pourrait y trouver un réel trésor, si nous parvenons à diriger plus de financements vers les pays qui manquent de données, » déclare Durin. « La lacune est énorme. »

Pour Kirk Johnson, directeur du musée national d'histoire naturelle des États-Unis, même si les poissons de Tanis présentent indiscutablement une évolution saisonnière, à cette époque les variations entre les saisons étaient bien moins radicales. Il y a 66 millions d'années, la Terre ne possédait pas de calotte glaciaire permanente et les forêts de feuillus s'étalaient jusqu'aux pôles. C'est pourquoi il s'interroge quant à l'existence d'un avantage pour la faune et la flore de l'hémisphère Sud dans la survie aux conséquences immédiates de la collision.

« Lorsque la bombe tombe, mieux vaut être dans son abri plutôt que dehors en train de réparer le toit, c'est un peu le principe, » résume Johnson, paléontologue spécialiste de la formation de Hell Creek. « À mes yeux, ceux qui reprennent cet argument oublient à quel point la saisonnalité était faible durant le Crétacé — c'était donc moins important, mais ça l'était sans doute un peu quand même. »

Johnson ajoute que de futures études pourraient mettre cette idée au banc d'essais. Avec Tanis pour référence, Johnson et les autres s'efforcent actuellement de réexaminer d'autres sites de la formation de Hell Creek à la recherche de dépôts similaires qui auraient eux aussi préservé dans ses moindres détails le jour où les dinosaures se sont éteints.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de la découverte de Tanis, car ce site est différent, » conclut Johnson. « Il a ouvert une nouvelle fenêtre que personne n'avait envisagée. »