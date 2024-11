Comment expliquer que de parfaits inconnus puissent être des sosies ?

Les génomes de cette sélection de sosies ont été comparés directement, tout comme leurs épigénomes (les changements chimiques de l’ADN qui affectent la manière dont celui-ci est exprimé) et leurs microbiomes.

Manel Esteller a alors conclu que, bien que leurs épigénomes et microbiomes soient totalement différents, les sosies qui n’ont aucun lien de parenté partagent en fait des parties distinctes de leur constitution génétique. D’après lui, les séquences génétiques qui contrôlent des caractéristiques comme la structure osseuse, la pigmentation de la peau et la rétention d’eau, affectent toutes l’apparence de notre visage. Pour ce qui est du génome humain, ces séquences incluent les sites polymorphes, au niveau desquels une seule paire de bases d’ADN présente différents variants parmi la population. Et il s’avère que les sosies présentent les mêmes variations.