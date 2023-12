Nourriture réconfortante : la nostalgie dans nos assiettes

Les origines de l'expression mises à part, de nombreuses personnes de cultures différentes s'accordent sur la notion de nourriture réconfortante, si ce n'est sur les plats eux-mêmes : des aliments faciles à manger (donc souvent chargés de glucides, comme la paella espagnole, le curry katsu japonais et les pâtes italiennes), des plats chauds et fumants (la soupe de poulet aux nouilles ou le pho vietnamien) et, plus important encore, des aliments qui rappellent de bons souvenirs d'enfance.