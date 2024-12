Comment la musique est venue aux Hommes

En 1995, l’archéologue slovène Ivan Turk et son équipe ont découvert un étrange fémur d’ours des cavernes en fouillant la fameuse strate. Un fragment d’os percé de quatre trous alignés. Ivan Turk a d’abord interprété ces derniers comme des marques laissées par des carnivores. D’autres chercheurs avaient déjà retrouvé des ossements comparables sur des sites équivalents, sans y prêter non plus attention. Pour vérifier leur hypothèse, les archéologues slovènes ont méthodiquement reproduit ces trous sur d’autres ossements et essayé de les faire correspondre à des morsures d’animaux, sans résultat. Ils ont donc avancé une autre théorie : et si des hominidés avaient creusé ces marques dans l’idée de fabriquer une flûte ? L’hypothèse est très controversée. Elle présuppose que les Néandertaliens étaient eux aussi capables d’élaborer une pensée symbolique et créative. Si elle était confirmée, nous serions en présence du plus vieil instrument de musique du monde… et il n’aurait pas été fabriqué par notre espèce.