Les quatre éléments, une histoire sans cesse réinventée

On en sait désormais davantage sur les atomes. Contrairement aux postulats antiques, la fission est bel et bien possible, mais n’a pu être constatée qu’au 20e siècle. Selon le modèle atomique actuel, la matière est composée d'atomes, constitués d'un noyau de protons et de neutrons, et d'un nuage d'électrons. Les éléments chimiques trouvés sur Terre sont classés en fonction du nombre de protons présents dans leur noyau, formant ainsi le tableau périodique des éléments. Cette classification systématique nous permet de comprendre la diversité et la complexité de la matière qui nous entoure, qui reste encore largement méconnue : selon le Centre d’énergie atomique, la matière que nous connaissons constituerait seulement 5 % de la matière totale présente dans l’Univers.

Chaque élément possède des propriétés physiques et chimiques uniques qui le distinguent des autres. La molécule d'eau est formée d'un atome d'oxygène (O) relié à deux atomes d'hydrogène (H). On la note H2O. Le plus petit de tous les atomes est l'atome d'hydrogène qui ne possède qu'un seul électron.

L'air sec (sans vapeur d'eau) est un mélange de gaz. Il contient 78,08 % de diazote, 20,95 % de dioxygène, 0,93 % d'argon, 0,03 % de dioxyde de carbone et d'autres gaz à l'état de traces. La proportion de 20 % de dioxygène et 80 % de diazote est la plus communément retenue.

Le feu, que les scientifiques nomment combustion, n’est pas un élément à proprement parler mais une réaction chimique entre un matériau (le combustible) et l'oxygène de l'air (le comburant), un apport d'énergie servant de déclencheur.

Les éléments chimiques les plus abondants de la Terre, « élément » le plus complexe, sont le fer, l’oxygène, le silicium, le magnésium et le nickel, et dans une moindre proportion, le soufre, le calcium, l’aluminium, le carbone, l’hydrogène et l’azote. Les quatre éléments imaginés par les auteurs grecs peuvent par ailleurs facilement être associés aux quatre états de la matière définis par la physique moderne : l’état solide (la terre), l’état liquide (l’eau), l’état gazeux (l’air) et l’état plasma (le feu).

Quelle que soit la valeur symbolique accordée aux quatre éléments, leur présence sur Terre et l’équilibre que nous constatons ont permis à la vie telle que nous la connaissons de se développer comme nulle part ailleurs dans l’Univers. C’est sans doute à cela que tient la doxa qui les entoure et l’imaginaire qui continue d’inspirer des représentations constamment renouvelées.