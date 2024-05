Décryptage : non, l'Homme ne descend pas du singe

Si les premiers fossiles de Neandertal jamais découverts l’ont été en 1856, ils n’étaient pas assez distincts d’Homo Sapiens pour échapper à la réfutation systématique. Il fallut attendre 1891 et les premiers fossiles d’Homo Erectus en Indonésie puis les premiers fossiles d’australopithèques en Afrique du Sud, très différents d’Homo Sapiens, pour que l’on accorde du crédit à la théorie de l’évolution appliquée aux humains.

Les similitudes entre l’Homme et le chimpanzé, qui est non pas notre ancêtre mais notre plus proche cousin, viennent de notre ancêtre commun du genre Hominini. D’un point de vue anatomique et génétique, les humains sont plus proches des chimpanzés et des bonobos que de n’importe quel autre être vivant, et partagent avec eux 98 % de leur ADN.

Les sources sont peu nombreuses, mais « si l’on remonte au dernier ancêtre commun entre la lignée des chimpanzés et la lignée humaine, la génétique nous dit que cette coalescence remonte à cinq à dix millions d’années » indique Florent Détroit. « Côté lignée humaine, il y a un foisonnement d’espèces et côté chimpanzés, rien ou presque avec au bout les chimpanzés et les bonobos actuels. La raison à cela est que l’on peut supposer que le plus vieil ancêtre commun vivait en forêt tropicale humide en Afrique, dans des environnements très peu propices d’une part à la fossilisation et la conservation des fossiles, et d’autre part aux fouilles archéologiques préhistoriques. » Ces conditions laissent peu d’espoir aux chercheurs de découvrir des fossiles de l’ancêtre commun aux deux lignées dans un état de conservation satisfaisant pour en tirer des conclusions, et ce même si les méthodes d’analyse et de datation sont de plus en plus précises.

UNE LONGUE LIGNÉE ÉVOLUTIVE

Ce qui peut sembler d’autant plus trompeur dans la représentation que nous avons tous de ce chimpanzé se redressant pour en quelques pas devenir un homininé moderne, est que cela ne donne pas à voir la multitude de lignées du genre Homo qui ont existé, et parfois cohabité, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’Homo Sapiens.

La plus ancienne espèce Homo a probablement vécu il y a plus de deux millions d'années, et était de fait contemporaine de certains australopithèques. Mais contrairement aux premiers homininés qui présentaient à la fois des traits humains et des traits rappelant les singes, les espèces du genre Homo étaient plus distinctement humaines.