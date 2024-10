Découverte : des animaux vivent sous le plancher océanique

Leur objectif était de recueillir des échantillons rocheux afin d’y chercher la présence de larves de vers tubicoles, mais la roche ne se laissait pas facilement briser en petits morceaux transportables. Le robot, équipé de bras et d’une caméra, a donc dû soulever des sections de plancher océanique pour révéler ce qui se trouvait en dessous : des larves de vers tubicoles et bien plus encore.

La découverte de larves de vers tubicoles et de vers tubicoles adultes vivant dans de minuscules grottes pourrait faire grandement progresser nos connaissances concernant leur cycle de vie. Selon les chercheurs, les larves de vers tubicoles pourraient se disperser dans les cavités, certaines se logeant et se développant dans des fissures du plancher océanique et d’autres restant dans les cavités et s’y développant jusqu’à l’âge adulte ; cela signifierait que le plancher océanique et les petites grottes qui se situent au-dessous forment un écosystème interconnecté où des flux d’eau froide et d’eau chaude se rencontrent et facilitent la croissance des vers tubicoles.