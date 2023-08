Découverte : la baleine bleue ne serait pas l'animal le plus lourd de tous les temps

« S’il a un corps trop dense, l’animal coule au fond de l’eau et doit dépenser de l’énergie en permanence pour remonter », explique Amson. Pour compenser la lourdeur de leurs os, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus flottants, comme les muscles et la graisse : ils peuvent ainsi flotter facilement dans la colonne d’eau sans dépenser d’énergie superflue pour remonter ou redescendre. « Nous avons utilisé le rapport entre le tissu squelettique et tous les autres tissus connus chez plusieurs espèces vivantes de mammifères marins pour estimer la masse corporelle totale de Perucetus », détaille Amson. Selon le paléontologue, la baleine aurait pesé entre 93 et 370 tonnes.

Si le poids de Perucetus atteignait le point le plus lourd de ces estimations, cela en ferait l’animal le plus imposant ayant jamais vécu à notre connaissance.

DES ESTIMATIONS COMPLEXES

Davantage de matière fossile sera nécessaire pour déterminer plus précisément la taille de cette baleine préhistorique. « Il manque la moitié supérieure du squelette du spécimen. Nous n’avons donc pas une idée complète de la taille de cette espèce, ce qui complique considérablement l’estimation de son poids », explique Nicholas Pyenson, chercheur spécialiste des baleines au Musée national d’histoire naturelle, qui n’était pas impliqué dans cette nouvelle étude.

Le fait que Perucetus ait appartenu à un groupe éteint de baleines dont les proportions corporelles différaient de celles des baleines qui vivent aujourd’hui contribue également à compliquer ces estimations. Ces baleines préhistoriques étaient probablement plus légères pour leur longueur que les baleines modernes, ajoute Pyenson. « Les estimations qui dépassent les 300 tonnes me paraissent difficiles à croire ; même l’estimation la plus basse de 60 à 80 tonnes est spectaculairement élevée. »

Même si Perucetus ne s’avère pas plus massif que la baleine bleue, ce cétacé était tout de même un géant pour son époque. « Ce qui est clair, c’est que cet animal était énorme, et il semble que sa masse corporelle ait été relativement proche de celle de la baleine bleue, même si elle n’était pas disposée de la même façon », affirme Travis Park, chercheur spécialiste des baleines au Musée d’histoire naturelle de Londres, qui n’était pas non plus impliqué dans la nouvelle étude.

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que les baleines avaient commencé à atteindre des tailles gigantesques il y a seulement cinq millions d’années, lorsque des changements dans la circulation océanique ont permis le développement d’animaux filtreurs plus imposants, qui pouvaient désormais se nourrir de quantités abondantes de krill et d’autres aliments planctoniques. Le groupe de baleines auquel Perucetus appartenait était toutefois constitué de prédateurs actifs, qui se nourrissaient généralement de proies plus grosses comme les poissons.

« Cette découverte montre que nous avons sous-estimé le pic de taille des baleines anciennes qui a eu lieu à la fin de l’Éocène », admet Pyenson. Si c’est bien le cas, il faudrait alors déterminer comment Perucetus était capable d’attraper suffisamment de nourriture pour alimenter son énorme corps.

UN RÉGIME ALIMENTAIRE ENCORE MYSTÉRIEUX

Si les scientifiques ont beaucoup appris sur ce grand cétacé, ils n’ont pas encore déterminé à quoi ressemblait son mode de vie. Un corps aussi imposant nécessitait sans nul doute d’énormes quantités de nourriture, mais le contenu de cette nourriture demeure inconnu. « La tête de Perucetus est un mystère complet », affirme Amson.

Néanmoins, la masse corporelle particulièrement élevée de l’animal laisse entrevoir quelques régimes alimentaires possibles. Contrairement à la famille des Basilosauridae à laquelle elle est apparentée, et dont les individus poursuivaient leurs proies dans les océans, selon Amson, Percetus ne semble pas avoir été une nageuse agile ; dans ce cas, elle n’aurait donc pas pu chasser des proies rapides telles que les poissons. Il est également peu probable qu’elle se soit nourrie de plantes, car aucune baleine herbivore n’a été identifiée à ce jour.

Le grand mammifère se nourrissait peut-être dans les profondeurs, de proies comme des palourdes et de crustacés. La découverte d’un crâne avec des dents permettrait de résoudre la question, note Park, car « si Perucetus se nourrissait de nombreuses proies benthiques à coquille dure, son crâne et ses dents y étaient probablement adaptés. »

Pour le moment, les experts ne peuvent que tenter de deviner ce qui composait le régime alimentaire de l’animal. « Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, ma théorie préférée est que Perucetus était un charognard qui se nourrissait des carcasses d’autres grands animaux », confie Amson.

Les futures découvertes permettront sans doute de mieux comprendre ce que faisait cette baleine dans les océans préhistoriques, et pourquoi elle a eu besoin de développer un squelette aussi épais. Si l’une de ces baleines inhabituelles a été découverte, il est probable qu’il en existe d’autres.