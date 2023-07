Ce dinosaure vieux de 130 millions d'années avait un nombril

La présence de peau sur un fossile de dinosaure n'est pas un phénomène inédit : les « momies » d'hadrosaures mises au jour en Amérique du Nord conservent, par exemple, des zones recouvertes d'écailles. Là où ce spécimen de Psittacosaurus se distingue, c'est en offrant la plus grande surface de peau conservée d'un unique dinosaure non avien et même des traces de sa pigmentation à base de mélanine. « C'est un vrai trésor, » déclare Jakob Vinther, paléontologue à l'université de Bristol, en Angleterre, et auteur de plusieurs études sur le dinosaure.