Le dernier repas d'un jeune tyrannosaure nous en apprend plus sur l'espèce

La répartition des proies disponibles en fonction de la taille du corps explique probablement cette différence. « Les paléontologues ont longtemps émis l'hypothèse que les changements de taille et de proportions chez les tyrannosaures étaient liés à des modifications du régime alimentaire ou du comportement alimentaire », explique Zelenitsky, en particulier chez les T. rex. Les juvéniles avaient des mâchoires plus étroites et moins profondes que les adultes de leur espèce, ce qui signifie qu'ils ont dû grandir pour infliger leurs impressionnantes morsures.

Cette découverte pourrait même indiquer que les tyrannosaures ne s'occupaient pas longtemps de leur progéniture. On observe aujourd'hui des changements de mode de vie au fur et à mesure que l'animal vieillit chez des espèces où les parents ne nourrissent guère leurs petits après la naissance.

Les résultats « suggèrent que Gorgosaurus ne nourrissait peut-être pas activement sa progéniture et que celle-ci devait se débrouiller seule », explique Cullen, à l'instar des alligators et des crocodiles modernes. Les jeunes Gorgosaurus ont sans doute dû, pour se remplir la panse, chasser des proies de plus en plus grosses à mesure qu'ils grandissaient.