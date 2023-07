Le long cou de ces reptiles, faciles à décapiter, aurait causé leur perte

De telles marques ne permettent pas seulement d’indiquer que la créature a subi une morsure ; Spiekman et Mujal ont également pu les utiliser afin de reconstituer la manière dont les deux Tanystropheus ont, selon eux, été attaqués et décapités.

« Il est bien sûr toujours difficile d’être certains de nos affirmations lorsque l’on parle d’un scénario prédateur-proie vieux de 242 millions d’années », tempère Spiekman. Malgré tout, les dégâts constatés sur les os donnent une bonne idée de ce qui est arrivé. « Les deux perforations dentaires s’ouvrent vers l’arrière, ce qui indique que c’est ici que le cou s’est brisé ; et l’éraflure qui apparaît sur la surface de l’os s’élargit vers l’arrière et vers le haut, ce qui montre que c’est dans cette direction que la dent a été retirée. » L’ensemble de ces éléments suggère que les prédateurs ont attaqué par le haut et par l’arrière, ont mordu le cou exposé de leur proie, et ont reculé tout en continuant à mordre.

De son côté, Drumheller-Horton n’est pas aussi sûre que le prédateur ait bien utilisé cet angle d’attaque. Bien que le scénario décrit dans l’article soit tout à fait plausible, certains carnivores reptiliens comme les crocodiles mordent puis fouettent leur proie d’un côté à l’autre, des mouvements qui pourraient également être à l’origine des blessures observées sur Tanystropheus.

UN COU PARTICULIÈREMENT FRAGILE

Même si d’autres reptiles marins, tels que les plésiosaures, ont eux aussi développé un long cou, celui de Tanystropheus le rendait particulièrement vulnérable. Plutôt que d’être nombreuses et compactes, et ainsi plus résistantes aux morsures, les vertèbres du cou de Tanystropheus étaient plus limitées et longues que celles d’autres animaux, ce qui les rendait plus fragiles.

« Ces vertèbres étaient presque entièrement creuses », révèle Spiekman, « elles ont la forme d’un tube ou d’un cylindre mince et allongé. » Tanystropheus a développé un long cou long et léger, mais ce faisant, il est devenu plus vulnérable aux reptiles aquatiques plus grands qui rôdaient dans les mêmes eaux.

Les scientifiques n’ont pas encore déterminé l’identité du reptile qui a mordu les deux individus Tanystropheus. L’espèce en question n’a peut-être même pas été découverte. « De nombreux prédateurs sont susceptibles d’avoir infligé ce type de blessure », notent les chercheurs dans leur étude.

En raison de l’espacement observé entre les marques de dents, il est possible que l’attaquant soit un individu de l’espèce Nothosaurus, un autre reptile à long cou, mais aussi de Cymbospondylus, un ichtyosaure ressemblant à un dauphin, et de Helveticosaurus, dont l’allure est comparable à celle d’un lézard. La découverte de deux fossiles de Tanystropheus, tous les deux décapités et enfouis dans les mêmes couches rocheuses, est loin d’être un événement habituel en paléontologie, ce qui laisse à penser que de telles attaques devaient se produire relativement souvent.

Maintenant que les fossiles décapités ont été identifiés, les chercheurs peuvent commencer à en chercher d’autres. Selon Drumheller-Horton, bien que la structure de leurs squelettes soit différente, il est étonnant de ne jamais avoir observé de dégâts similaires sur des plésiosaures ou d’autres reptiles marins à long cou.