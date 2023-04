La Corée du Sud, ce pays qui fait si peu d’enfants

Alors pourquoi, malgré cet argent, le taux de fécondité continue-t-il de chuter ? De 1,05 en 2017 à 0,81 en 2021, pour atteindre 0,78 en 2022 ? « C'est une chose de dire : vous aurez plus d'argent, plus d’aides, plus de temps pour vos enfants », explique Andrew Yeo. « C’en est une autre de composer avec des tendances de fond ». La société sud-coréenne évolue. De moins en moins de Sud-Coréens se marient, une étape pourtant considérée comme nécessaire avant les enfants. En 20 ans, le nombre de mariages à Séoul a diminué de 64 % , selon les chiffres du gouvernement relayés dans la presse locale. « Les femmes célibataires sont de moins en moins stigmatisées. Elles sont plus nombreuses à rejoindre le marché du travail. Un élan encouragé par le gouvernement, notamment à cause de cette population déclinante... Mais sur le plan de la fécondité, cela contribue à faire baisser le nombre d'enfants. La priorité est donnée à la carrière », détaille le chercheur.

Autre donnée importante qui tempère, chez les Sud-Coréens, l’envie de faire des enfants : les coûts. « Cela devient difficilement abordable pour les classes moyennes ou pauvres ». Les couples attendent, parfois longtemps, des revenus fixes et confortables pour faire famille. De plus, la Corée du Sud a une culture de travail « extrêmement compétitive. Il existe là-bas des institutions extra-scolaires qui proposent aux collégiens et lycéens des cours de perfectionnement jusqu'à 22h chaque soir ! Le gouvernement a légiféré sur le sujet, interdisant de dépasser les 22h... C’est tout de même symptomatique des moyens déployés par peur de l’avenir professionnel. Les Sud-Coréens font partie des gens qui dépensent le plus par enfant au monde », souligne Andrew Yeo.

Le salut de la population coréenne pourrait-il passer par l’immigration ? Pour le moment, « le gouvernement facilite plutôt les séjours de moyen-terme. Cela reste très difficile de devenir résident permanent », affirme le chercheur. Une exception, toutefois : les Nord-Coréens qui fuient leur pays. Ils acquièrent automatiquement la citoyenneté Sud-Coréenne. Aujourd’hui, ils sont près de 30 000 à avoir franchi cette frontière. Mais même avec un mouvement de masse de ce type, ou bien la réunification de la Corée -un rêve de certains dirigeants – la population de ce nouveau grand pays finirait par décroître dès 2035, selon les observateurs du think-tank Carnegie Endowment for International Peace. En cause : la population de la Corée du Sud, deux fois plus importante que celle de la Corée du Nord. Difficile, il faut croire, d’échapper à son destin.