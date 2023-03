Des fourmis pour détecter le cancer ?

Néanmoins, une solution encore plus abordable pourrait voir le jour. Entraîner une fourmi prend un quart d’heure. « Et les dépenses associées sont minimes : les insectes coûtent une dizaines d’euros sur internet, et se nourrissent deux fois par semaine d’insectes morts et de miel. La seule dépense conséquente est le salaire de leur "entraîneur" ». Preuve de la simplicité de cette nouvelle technique : le scientifique a procédé à une série d’expériences dans son appartement, pendant le confinement.

Première étape : apprendre l’odeur du cancer aux fourmis. « Pour cela, on place ces insectes dans une arène avec l’odeur qu’on veut lui enseigner – celle des cellules cancéreuses – et une goutte d’eau sucrée. Elle va faire l’association entre cette récompense et l’odeur ». Les scientifiques répètent alors l’opération trois fois et constatent que les fourmis trouvent beaucoup plus rapidement la récompense, guidées par l’odeur.

Puis vient la phase du test. Les fourmis qui ont suivi cet entraînement sont placées devant deux types de cellules, les cancéreuses et les saines. Toutes se dirigent vers les cellules cancéreuses, persuadées d’y trouver une récompense. Preuve donc qu’elles savent faire la différence. « Comme la mémoire des fourmis durent au maximum 3 jours, il faudra refaire des entraînements avant de leur demander de détecter le cancer chez les humains. Mais comme le processus est très rapide, cela ne pose pas problème » explique Baptiste Piqueret.

En début d’année, l’équipe regroupant des scientifiques de l’Université Sorbonne Paris Nord, du CNRS et de l’Institut Curie a procédé à un nouveau test. Cette fois, les fourmis devaient distinguer l’odeur de l’urine de souris cancéreuses de celle de souris saines. Et cette fois encore, les fourmis ont passé le test haut la main : elles passaient plus de temps à chercher la récompense autour de l’odeur apprise.