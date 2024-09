Des technologies de pointe (et des milliards de dollars) révolutionnent l'exploration des océans

Par une chaude matinée de juin 2021, un navire scientifique privé de 87 m quittait les Açores, archipel dressé à quelque 1 600 km à l'ouest du Portugal auquel est rattaché, en plein Atlantique Nord. Tel un énorme yacht, l'OceanXplorer, d'un blanc éclatant, dispose d'un héliport à la proue et de deux submersibles à la poupe. Sous la ligne de flottaison, il est équipé d'un sonar haute définition pour cartographier les reliefs sous-marins.

Le bâtiment prenait la mer pour une mission inédite : poser des balises et récupérer des données sur les mystérieux requins grisets dans leur habitat naturel. Ces prédateurs préhistoriques, dont les ancêtres sont apparus il y a 200 millions d’années, peuvent dépasser les 5,5 m de long. Ils rôdent dans la couche mésopélagique de l’océan, dite aussi « zone crépusculaire » – un espace noir et glacial qui descend à plus de 900 m de fond. Chaque soir, toutefois, ces lents animaux remontent trois heures durant vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Un de leurs sites de chasse avait été identifié : la corniche d’un mont sous-marin, au large des Açores.

Soixante-dix membres d’équipage étaient à bord, dont Melissa Márquez, biologiste spécialiste des requins ; Zoleka Filander, écologue et spécialiste des grands fonds ; Eric Stackpole, ancien de la Nasa et fondateur d’une entreprise de robotique sous-marine ; enfin, Jorge Fontes et Pedro Afonso, de l’université portugaise des Açores, concepteurs de balises pour géolocaliser et filmer les requins.

Les chercheurs espéraient repérer au moins un griset, lui fixer une balise équipée d’une caméra, et récupérer plus tard l’appareil – une opération inédite dans les grands fonds, qui exigerait plusieurs plongées dans l’un des deux sous-marins. Ces dernières années, ils ont ainsi immortalisé une spectaculaire attaque d’orques sur des baleines à bosse et réalisé des enregistrements audio suggérant que les baleines à bosse mâles utilisent le relief sous-marin pour amplifier leurs chants nuptiaux. Ils ont aussi obtenu des images rares du très grand calmar Taningia danae dans son habitat naturel.

Ces résultats sont emblématiques de la mission de l’OceanXplorer, navire amiral d’OceanX. L’entreprise dédiée à l’exploration des mers et à sa médiatisation a été fondée par Ray Dalio, milliardaire à l’origine du fonds d’investissement Bridgewater Associates, et son fils Mark, ancien producteur à National Geographic. Le projet est né en 2018 avec le but d’« explorer l’océan et de le restituer au monde ». Cela les a amenés à transformer un bateau norvégien jusque-là dévolu à l’assistance aux plateformes pétrolières en centre de recherche scientifique mobile avec plateau de tournage. OceanX compte parmi ses conseillers James Cameron, le réalisateur d’Avatar et de Titanic.