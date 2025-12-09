Découverte : le Nanotyrannus n'était pas un simple T. rex en pleine croissance

Emboîtant le pas à une étude charnière publiée en octobre qui avait adoubé le Nanotyrannus comme un dinosaure à part entière, une seconde équipe de paléontologues vient de parvenir indépendamment à la même conclusion : le petit carnivore n'était pas qu'un simple Tyrannosaurus rex adolescent, mais bien une espèce distincte.

La nouvelle étude, publiée le 4 décembre 2025 dans la revue Science, s'appuie sur l'analyse d'un petit os de la gorge du spécimen qui a précisément lancé le débat quelques dizaines d'années plus tôt. En étudiant les détails microscopiques d'une région particulière de l'os hyoïde, appelée os cératobranchial, qui évolue avec l'âge, et en le comparant avec des os d'autres animaux, comme l'autruche, l'alligator, le T. rex et l'allosaure, les chercheurs ont pu estimer sa maturité. Leur analyse indique donc que le fossile appartenait à un animal adulte, et non pas à un spécimen juvénile.

J'étais plutôt surprise de ces résultats, indique Caitlin Colleary, auteure de l'étude et paléontologue au Cleveland Museum of Natural History, où sont conservés le crâne et la gorge du dinosaure.

« Tout ce que j'avais entendu quand nous avons lancé le projet était que la plupart des experts s'entendaient sur le fait que le crâne était celui d'un T. rex juvénile », déclare-t-elle, « j'ai donc attaqué les recherches en pensant que nous allions probablement apporter de nouvelles preuves confortant cette hypothèse. »