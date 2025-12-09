Découverte : le Nanotyrannus n'était pas un simple T. rex en pleine croissance
En l'espace de quelques semaines, deux études ont infligé un coup de massue aux quarante années de débat sur l'existence de Nanotyrannus lancensis en tant qu'espèce à part entière.
Nanotyrannus lancensis, qui selon de récentes études serait une espèce distincte de dinosaure et non pas un jeune Tyrannosaurus rex, était un prédateur de petite taille du Crétacé supérieur qui était probablement en compétition avec le célèbre T. rex pour les ressources de leur environnement commun.
Emboîtant le pas à une étude charnière publiée en octobre qui avait adoubé le Nanotyrannus comme un dinosaure à part entière, une seconde équipe de paléontologues vient de parvenir indépendamment à la même conclusion : le petit carnivore n'était pas qu'un simple Tyrannosaurus rex adolescent, mais bien une espèce distincte.
La nouvelle étude, publiée le 4 décembre 2025 dans la revue Science, s'appuie sur l'analyse d'un petit os de la gorge du spécimen qui a précisément lancé le débat quelques dizaines d'années plus tôt. En étudiant les détails microscopiques d'une région particulière de l'os hyoïde, appelée os cératobranchial, qui évolue avec l'âge, et en le comparant avec des os d'autres animaux, comme l'autruche, l'alligator, le T. rex et l'allosaure, les chercheurs ont pu estimer sa maturité. Leur analyse indique donc que le fossile appartenait à un animal adulte, et non pas à un spécimen juvénile.
J'étais plutôt surprise de ces résultats, indique Caitlin Colleary, auteure de l'étude et paléontologue au Cleveland Museum of Natural History, où sont conservés le crâne et la gorge du dinosaure.
« Tout ce que j'avais entendu quand nous avons lancé le projet était que la plupart des experts s'entendaient sur le fait que le crâne était celui d'un T. rex juvénile », déclare-t-elle, « j'ai donc attaqué les recherches en pensant que nous allions probablement apporter de nouvelles preuves confortant cette hypothèse. »
Mis au jour en 1942 sur le site de la célèbre formation de Hell Creek dans le Montana, le crâne de Cleveland a dans un premier temps été baptisé Gorgosaurus lancensis pour sa ressemblance avec le tyrannosaure Gorgosaurus qui habitait la même région. Au fil des années, il est devenu clair que le spécimen représentait autre chose. Pour certains experts, il s'agissait d'un jeune T. rex, une pièce encore absente du registre fossile à l'époque. Une étude publiée en 1988 suggérait que le crâne appartenait à un genre différent de petit tyrannosaure et l'espèce fut donc baptisée Nanotyrannus lancensis.
Le crâne de Nanotyrannus lancensis découvert en 1942 est exposé au Cleveland Museum of Natural History. L'analyse de son os hyoïde a permis aux chercheurs de conclure que l'animal avait atteint la maturité et n'était donc pas un spécimen juvénile.
Au cours des quarante années de débat qui ont suivi, les arguments en faveur de Nanotyrannus ont souvent été jugés peu solides par certains scientifiques, jusqu'aux deux articles publiés cette année.
« Cette étude apporte la confirmation importante que Nanotyrannus existe », déclare James Napoli, paléontologue à l'université d'État de New York à Stony Brook et coauteur de l'étude parue en octobre dans la revue Nature, non impliqué dans le dernier article. « Cette étude démontre de manière élégante que le spécimen de Nanotyrannus lancensis était au moins proche de la maturité à sa mort et qu'il ne peut donc pas être un simple T. rex juvénile. »
D'après les estimations des chercheurs, un T. rex adulte était environ trois fois plus long que Nanotyrannus lancensis et son poids était supérieur d'un ordre de grandeur. Leurs travaux confirment également que Nanotyrannus lancensis était un prédateur du Crétacé supérieur qui rôdait à travers les forêts et les plaines inondables aux côtés du redoutable T. rex, se disputant probablement sa nourriture avec les jeunes spécimens de l'emblématique espèce.
LIRE DANS LA GORGE DES DINOSAURES
En 2021, Christopher Griffin, paléontologue à l'université Princeton et auteur principal de la nouvelle étude, voulait savoir si les os de la gorge des crocodiles, des oiseaux et des dinosaures pouvaient fournir des renseignements sur la croissance et la maturité de l'animal. En se donnant pour point de départ l'étude des oiseaux et des crocodiliens modernes, il souhaitait découvrir si leurs os pouvaient apporter des indices sur la croissance des dinosaures.
À l'époque où Griffin entamait ses travaux, raconte Colleary, elle-même prenait le poste de conservatrice du département de paléontologie au Cleveland Museum of Natural History où était exposé le crâne de Nanotyrannus qui avait tant fait couler l'encre.
« Je n'avais pas vraiment fait le rapprochement au début, jusqu'à ce que j'aperçoive l'os cératobranchial posé dans une petite boîte à côté du crâne », témoigne la scientifique. Cet os pouvait offrir à l'étude de Griffin une application potentielle dans le monde des dinosaures.
Coupe transversale de l'os hyoïde d'un Tyrannosaurus rex adolescent (à gauche) et du spécimen de Nanotyrannus lancensis conservé au Cleveland Museum of Natural History (à droite). Le nombre supérieur et le rapprochement des anneaux de croissance ( 8 contre seulement 2 chez le T. rex) indiquent que le spécimen de Nanotyrannus était arrivé à maturité et constitue donc une espèce à part entière.
L'os hyoïde du dinosaure de Cleveland était difficile à analyser. En plus d'être fin, l'os présentait également des signes de lésion, ce qui compliquait l'interprétation d'une section. Deux échantillons prélevés dans d'autres régions de l'os ont permis de lever cette ambiguïté. Le tissu osseux avait été réorganisé à plusieurs reprises et semblait plus compact, à la différence du tissu désordonné et d'apparence plus ouverte observé chez les jeunes animaux.
Colleary et ses collègues ont identifié la succession de lignes présente dans le tissu osseux comme étant un système fondamental externe, ou SFE. Le SFE est souvent considéré comme le signe de la fin de croissance chez les dinosaures, ce qui indiquait que le spécimen de Cleveland avait atteint la maturité squelettique à sa mort.
Paléontologue à l'université de Calgary non impliqué dans l'étude, Jared Voris appelle tout de même à faire preuve de prudence envers ces résultats. À ses yeux, ce que les chercheurs ont identifié comme un SFE pourrait en fait être une série d'un autre type d'anneaux de croissance étroitement rapprochés. Le cas échéant, l'os hyoïde indiquerait que le dinosaure était toujours en cours de croissance et n'avait donc pas atteint la maturité squelettique comme le suggère l'article.
Quoi qu'il en soit, les nouvelles identifications devront être mises à l'épreuve par une étude plus approfondie des spécimens de Nanotyrannus connus, comme celui de Cleveland ou de l'étude de Napoli. Néanmoins, le regain de soutien pour Nanotyrannus témoigne d'un changement important dans la science des dinosaures.
Colleary indique qu'elle et ses collègues étaient au courant que l'étude de Napoli sur Nanotyrannus se déroulait en même temps, car cette dernière impliquait une tomodensitométrie du crâne conservé à Cleveland. En tant que conservatrice, elle met un point d'honneur à donner aux chercheurs l'accès aux spécimens de son musée et se réjouit de la façon dont ces nouveaux résultats ouvrent la voie à de futures recherches sur la famille des dinosaures carnivores.
« Plus nous sommes nombreux à travailler sur un sujet, plus la science s'enrichit », résume Colleary. « Voir ces deux études arriver à des conclusions aussi similaires, c'est comme voir Nanotyrannus asséner un fabuleux gauche-droite à ses adversaires. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.