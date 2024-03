T. rex : comment sa représentation a évolué au cours des 100 dernières années

Trente-cinq ans plus tard, un article de 1978 rapportait que le T. rex était bien plus grand qu’on ne le pensait, « mesurant 15 mètres de haut et pesant six tonnes ». Jusqu’à la fin des années 1990, la plupart des dinosaures étaient représentés avec une peau couverte d’écailles. Une théorie remise en cause par l’étude de squelettes de théropodes mis au jour en Chine, qui suggérait que les jeunes T. rex avaient des plumes. Les chercheurs en ont alors déduit ce qui suit : « Nous pouvons maintenant dire en toute confiance que les oiseaux sont des théropodes au même titre que nous disons que les humains sont des mammifères ».