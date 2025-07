Nouveau ptérosaure identifié en Amérique du Nord : la "déesse de l’aube aux ailes de cendre"

Kligman et ses collègues ont baptisé ce nouveau planeur la « déesse de l’aube ailée de cendres », en référence aux cendres volcaniques présentes sur le site fossilifère, qui ont permis aux géologues de dater précisément le gisement, et parce qu’il s’agit d’un représentant très précoce dans l’évolution des ptérosaures. Ils ont également rendu hommage à Suzanne McIntire, préparatrice au sein du musée, qui a la première mis au jour les minuscules os du ptérosaure. L’équipe a publié ses résultats dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.