Depuis les années 1980, les analyses ADN ont révolutionné la résolution des enquêtes criminelles

Depuis 1998, les empreintes génétiques sont répertoriées dans le FNAEG. Ce fichier, qui compte aujourd’hui près de quatre millions de profils, permet à la police scientifique de comparer l’ADN retrouvé sur une scène de crime et de détecter d’éventuelles correspondances avec des individus déjà enregistrés.

En France, où l’ADN est considéré comme une donnée sensible à protéger, seules les zones non codantes sont analysées et les examens menés dans les laboratoires médico-légaux ne fournissent aucune information sur l’origine ethnique, les maladies ou les caractéristiques physiques des individus.

Le général François Daoust, ancien directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), souligne que ce fichier a apporté « des résultats très importants et très intéressants dans de nombreuses affaires criminelles ». Philippe Esperança, expert en criminalistique, qui a débuté sa carrière à la fin des années 1980, évoque « de très vieux dossiers qui ont vraiment [marqué] le virage de la génétique », à l’instar du meurtre de Pleine-Fougères : un SDF, qui avait avoué sous la pression de la garde à vue le meurtre d’une petite fille, a finalement été disculpé grâce à l’analyse de son profil génétique. « La génétique a fait basculer beaucoup d’affaires », poursuit-il.

François Daoust note que « la conservation des scellés, [renforcée par la création en 1998 du Service central de préservation des prélèvements biologiques], ainsi que l’évolution des techniques d’extraction et d’amplification de l’ADN, ont permis de retravailler sur des affaires » restées non élucidées pendant des années. « À l’époque, il nous fallait presque une mare de sang pour faire un test ADN. […] Aujourd’hui, il suffit du simple contact d’une lèvre sur un verre ou sur un mégot », observe Philippe Esperança. L’analyse génétique est désormais « un outil extraordinaire qui a apporté de nouveaux éléments identifiants », conclut François Daoust, venant compléter ceux déjà fournis par les empreintes digitales.

L’ADN N’EST PAS UNE PREUVE « INFAILLIBLE »

Philippe Esperança, spécialisé en morphoanalyse des traces de sang, rappelle que les analyses ADN ne sont pas des preuves infaillibles. « Le profil génétique d’une victime retrouvé sur vous ne signifie pas [automatiquement] que vous êtes l’agresseur, mais [peut juste indiquer] qu’à un moment ou un autre, vous avez eu contact avec cette personne ». Selon lui, « l'ADN est comme tous les autres indices ; il n'y en a aucun dont on peut mesurer l'ancienneté. [...] Je peux très bien être venu auparavant sur les lieux [du crime] sans pour autant être impliqué dans les faits », poursuit-il.