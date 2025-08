La police scientifique en première ligne contre le trafic des espèces sauvages

Celles analysées à Bangkok se sont en revanche avérées déterminantes pour traduire Premchai Karnasuta en justice. La défense a tenté de discréditer les ana lyses médico-légales et la chaîne de conservation des éléments de preuves, mais Kanita Ouitavon n’a laissé aucun doute dans l’esprit des juges quant au fait que les hommes du magnat avaient abattu les animaux. En 2019, un tribunal a condamné celui-ci à trois ans et deux mois de prison et à une amende de 2 millions de bahts (environ 53 000 euros).

Cette condamnation intervient dans un contexte où la faune sauvage et l’État de droit sont tous deux menacés. Les prix élevés de l’ivoire, de la corne de rhinocéros, des écailles de pangolin et d’autres produits issus de la faune sauvage comme la viande de brousse, de même que la sophistication croissante des agissements des groupes insurgés et des organisations criminelles internationales, et la corruption endémique exercent une pression sans précédent sur les espèces en danger. En Afrique du Sud, les braconniers ont abattu 10 334 rhinocéros noirs et blancs entre 2006 et 2024 – l’équivalent des deux tiers de la population totale du pays. La majorité des cornes finissent au Viêt Nam et en Chine, où elles sont sculptées en objets décoratifs ou réduites en poudre et vendues pour leurs prétendues vertus médicinales. Le nombre d’éléphants en Afrique est passé de 472 269 à environ 415 000 depuis que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites) a autorisé, en 2008, une vente exceptionnelle d’ivoire à la Chine, laquelle a eu pour effet de stimuler la demande et d’ouvrir la porte au trafic illégal des défenses. Si les chiffres se sont stabilisés, les pachydermes restent menacés. Les pangolins, les tigres, les panthères des neiges et de nombreuses autres espèces sont aussi considérés comme courant de grands dangers. Selon les Nations unies, le commerce illégal d’espèces sauvages représenterait ainsi 23 milliards de dollars par an.

Des experts de la faune sauvage ont commencé à former des agents des forces de l’ordre en Afrique et en Asie pour qu’ils puissent étayer leurs arrestations avec des preuves recevables en justice. Désormais, la police chargée de la protection de la faune sauvage apprend à relever des empreintes digitales, à exploiter les données des télé phones portables, à effectuer des tests balistiques et à protéger une scène de crime. Grant Miller, conseiller pour la lutte contre le trafic à la Société zoologique de Londres, a formé la police de l’environnement de Mongolie et les gardes de parcs en Thaïlande, au Népal, aux Philippines, au Bénin, au Cameroun, au Niger et au Kenya. Il raconte que, auparavant, les agents « manipulaient des défenses d’éléphant et des cornes de rhinocéros […] sans porter de gants ». Mais ils commencent à comprendre qu’une lutte efficace contre la criminalité « implique d’éviter toute contamination et de trou ver des preuves valables devant un tribunal ».